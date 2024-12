Basket: la DR2 di coach Cipriani, torna subito alla vittoria

La legge del Pala Supernova non cambia, in casa dei rossoneri non si passa

La DR2 di coach Cipriani batte anche Vigna Pia (con il punteggio di 65-58) e si rialza subito dopo l’ultimo non atteso ko.

Ma non è andato tutto esattamente nel verso giusto in casa Supernova Fiumicino, gli alti e bassi non sono infatti mancati prima di riuscire a piazzare la stoccata vincente che fa accendere solamente la luce verde. Ma andiamo con ordine. In avvio nonostante i rossoneri provino a sfruttare il pitturato con un proposito Maduka non riescono comunque a trovare il ritmo giusto, come detto gli alti e bassi non fanno che condizionare l’andamento del match.

Un pò come quelli della terza frazione che iniziano a quel punto seriamente a preoccupare. Ma no, nessuna paura. Comincia la quarta frazione e la Supernova cambia marcia, in un attimo passa dalla seconda alla quinta: la difesa concede appena 14 punti agli avversari, l’attacco fa circolare la palla nel modo migliore affidandosi poi a uno scatenato Profumo nei possessi decisivi.

SUPERNOVA FIUMICINO-VIGNA PIA 65-58 (14-16, 37-35, 49-53)

Supernova: Bargiacchi 5, Bartoccetti, Confalone 9, Di Natale 9, Grasselli, Macina ne, Maduka 8, Mbainada ne, Profumo 7, Rinaldi 12, Ukmar 15. Coach: Cipriani

Vigna Pia: Caloro 5, Bietti 11, Rosi 15, Tuminello, Tessari 6, Moretti 2, Orecchioni ne, Pieri 2, Bagnoli ne, Moursi 10, Olivi 7. Coach: Pietrelli