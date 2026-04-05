Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 5 Aprile 2026

Atletica, Roma candidata ai mondiali 2029-2031

Roma punta a ospitare i Campionati del Mondo di atletica del 2029 o 2031, con il sostegno del Governo e il dossier già presentato alla World Athletics.

 

di Dario Nottola

 

 

 

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha trasmesso alla World Athletics la candidatura della città di Roma all’organizzazione dei Campionati del Mondo del 2029-2031. Il progetto è stato ritenuto valido dal Governo, che tramite il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha prodotto una lettera di sostegno, inserita nel dossier.

 

Secondo l’iter stabilito dalla World Athletics, le città candidate all’organizzazione dei Campionati del Mondo avranno tempo fino al 5 agosto prossimo per completare la documentazione, incluse le indispensabili garanzie di sostenibilità economica che, nel nostro caso, saranno oggetto di più approfonditi confronti con il Governo. Nel mese di settembre, infine, la scelta della città che organizzerà la rassegna iridata.

 

 

L’Italia ha ospitato solo una volta i Campionati del Mondo di atletica leggera: avvenne dal 29 agosto al 6 settembre del 1987, allo Stadio Olimpico di Roma. Lo stesso impianto che era già stato in precedenza teatro dei Giochi Olimpici del 1960 e dei Campionati Europei del 1974 e che, meno di due anni fa, ha fatto nuovamente da cornice alla massima rassegna continentale.

Scritto da Fiumicino Online
Articoli correlati
Cronaca

Pasqua sul litorale romano: assaggio d’estate tra mare e sole

domenica, 5 Aprile 2026
Sport

Atletica, Roma candidata ai mondiali 2029-2031

domenica, 5 Aprile 2026
Attualità

ASD Equestre Kappa, i cavalli protagonisti tra sport e successi

sabato, 4 Aprile 2026
Politica

Taxi e NCC, il PD attacca: “Licenze stagionali ferme, situazione inaccettabile”

sabato, 4 Aprile 2026
Cronaca

Fiumicino celebra 34 anni di autonomia: il 16 aprile la cerimonia ufficiale

sabato, 4 Aprile 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci