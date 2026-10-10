Edoardo Giordan è campione d’Europa, Di Genesio Pagliuca: “Fiumicino punti su un centro di scherma”

Il capogruppo del PD si congratula con l’atleta di Torrimpietra e rilancia la proposta di una struttura dedicata alla scherma per avvicinare i giovani a questa disciplina

La quarta giornata dei Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026 regala alla scherma azzurra e al territorio di Fiumicino una grande impresa: Edoardo Giordan, lo schermidore di Torrimpietra, è campione d’Europa nella sciabola maschile categoria A, conquistando un oro individuale che gli era sfuggito nelle quattro precedenti partecipazioni alla competizione continentale.

Un risultato prestigioso che porta ancora una volta il nome di Fiumicino e di Torrimpietra ai vertici dello sport internazionale e che, oltre alla soddisfazione per il traguardo raggiunto, riaccende l’attenzione sull’importanza di investire nelle strutture sportive e nella promozione delle discipline paralimpiche.

A congratularsi con il campione è Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo del Partito Democratico di Fiumicino, che attraverso una nota esprime il proprio apprezzamento per il successo dell’atleta, lanciando al tempo stesso una proposta per il futuro sportivo del territorio.

“Complimenti a Edoardo Giordan, campione d’Europa nella sciabola paralimpica. Un oro straordinario che riempie d’orgoglio Fiumicino e Torrimpietra”, dichiara Di Genesio Pagliuca, sottolineando come un risultato di questa portata possa rappresentare anche un’occasione per avvicinare le nuove generazioni allo sport.

Da qui l’idea di realizzare a Fiumicino un centro dedicato alla scherma, capace di offrire nuove opportunità ai giovani e contribuire alla diffusione dello sport paralimpico.

“Il suo successo deve essere uno stimolo per il territorio – sottolinea il capogruppo dem – Sarebbe bello se Fiumicino potesse ospitare un centro di scherma, per avvicinare i giovani a questa disciplina e promuovere concretamente lo sport paralimpico”.

Una proposta che guarda oltre il singolo risultato agonistico, puntando a trasformare il prestigioso traguardo raggiunto da Giordan in un’opportunità di crescita sportiva e sociale per la città.

“Celebrare i nostri campioni significa anche investire in opportunità per le nuove generazioni”, conclude Di Genesio Pagliuca.

L’oro europeo conquistato da Edoardo Giordan diventa così non soltanto motivo di orgoglio per Torrimpietra e Fiumicino, ma anche lo spunto per aprire una riflessione sul futuro dello sport nel territorio, sulla disponibilità di impianti dedicati e sulla possibilità di rendere discipline come la scherma sempre più accessibili, anche agli atleti con disabilità.

(foto BIZZI/FEDERSCHERMA)