“Sere d’Estate 2025” la grande musica protagonista alla Darsena di Fiumicino con “Orchestra ma non troppo”

Il concerto, del 31 agosto, vedrà protagonista la B-And Wind Orchestra, diretta dal Maestro Gian Luca Cantarini

 

All’interno del cartellone estivo del Comune di Fiumicino “Sere d’Estate 2025”, il 31 agosto alle 21.30, la musica torna a essere protagonista con un evento di grande prestigio: “Orchestra ma non troppo”.

 

La Darsena, con il suo fascino storico e la sua atmosfera suggestiva, si trasformerà per una sera in un palcoscenico unico, capace di accogliere il pubblico e rendere l’esperienza ancora più indimenticabile.

 

Il concerto vedrà protagonista la B-And Wind Orchestra, diretta dal Maestro Gian Luca Cantarini. Raffinatissimo musicista, noto per la sua versatilità e per la profonda competenza nella direzione e nella scrittura per orchestra di fiati, il Maestro guiderà 36 musicisti professionisti in un percorso musicale che abbraccia generi, epoche e atmosfere differenti.

 

Un viaggio musicale tra swing, jazz, cinema e tango Il programma offrirà al pubblico un’esperienza intensa e raffinata: dalle sonorità coinvolgenti dello swing e del jazz, capaci di accendere entusiasmo ed energia, alle immortali colonne sonore del Maestro Ennio Morricone, che hanno segnato la storia del cinema e continuano a emozionare platee di ogni età. Il viaggio si concluderà con i tanghi di Astor Piazzolla, che fondono passione e melodia in una musica capace di raccontare emozioni universali e senza tempo.

 

Un cast di solisti d’eccezione La forza dell’evento risiede anche nella presenza di un gruppo di solisti di altissimo livello, che arricchiranno la performance con talento ed esperienza: Un ensemble di grande valore, che garantirà al pubblico un concerto ricco di sfumature sonore e interpretative. A rendere la serata ancora più intensa sarà la voce solista di Anna Ragozzino, che interpreterà alcuni brani indimenticabili del repertorio leggero. (Ingresso libero e gratuito).

 

 

 

