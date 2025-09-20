“Sere d’Estate 2025”: il Sindaco al Museo del Sax in occasione del concerto di Max Ionata & Young Lions

Baccini: “Sono felice di aver partecipato a un momento di musica di alto livello”

Ieri sera il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha preso parte al quarto appuntamento del “Fiumicino Jazz Festival”, rassegna inserita nel calendario culturale “Sere d’Estate 2025” promossa dall’Amministrazione Comunale.

Il Museo del Saxofono, ha ospitato l’esibizione di Max Ionata & Young Lions. Ionata, tra i più autorevoli interpreti italiani del sax, ha guidato sul palco Manuel Magrini al pianoforte, Vincenzo Quirico al contrabbasso e Cesare Mangiocavallo alla batteria. Il quartetto ha proposto un repertorio raffinato, capace di intrecciare composizioni originali e nuove letture di celebri standard jazzistici, in un appassionante dialogo tra la tradizione afroamericana e la contemporaneità.

Un connubio tra sport e musica ha arricchito la serata: è stata infatti premiata al merito, dal Presidente della Fondazione Catalano, Assunta Legnante, madrina del Premio Salvo d’Acquisto e atleta che vanta il primato di più premiata nella storia dell’atletica leggera paralimpica italiana. Considerata una delle più forti pesiste del mondo, Legnante, è oggi una figura di riferimento nello sport italiano.

“Sono molto orgoglioso che nella nostra città si trovi un punto di riferimento culturale a livello internazionale come il Museo del Sax, che dà lustro a Fiumicino e ne arricchisce l’offerta culturale – ha commentato il Sindaco, Mario Baccini durante il saluto istituzionale al pubblico – I miei complimenti vanno al Direttore e fondatore del Museo, Attilio Berni, e a tutti i suoi collaboratori per l’eccellente lavoro svolto con passione e competenza”.

“Sono felice di partecipare a un momento di musica di alto livello come quello di stasera e del premio conferito ad Assunta Legnante, un esempio straordinario di determinazione e talento – ha aggiungiunto il Primo Cittadino – Di fronte alle divisioni e alle sofferenze che in questo momento affliggono il mondo con laceranti conflitti, l’arte e lo sport rappresentano un potente messaggio di unione, nella speranza che si possano riuscire a costruire ponti di dialogo e fratellanza“.