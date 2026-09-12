Il “Palio dei fontanili” prevede oggi la battaglia contro i saraceni che si svolse a Testa di Lepre

Domani sfida delle quattro contrade nella gara dei rotoloni di fieno per assegnare il drappo

di Umberto Serenelli

La 7ª edizione del “Palio dei fontanili” riserva oggi la rievocazione della battaglia della Valle del Lorium, che si svolse nell’846 d.C. tra Castel di Guido e Testa di Lepre. Protagoniste le truppe saracene che stavano tornando alle navi, ormeggiate sul litorale, dopo aver saccheggiato Roma.

“È una rievocazione a cui teniamo molto – precisa il presidente della Pro Loco, Luigi Conti – perché ricorda le gesta eroiche dei nostri padri che, muniti di forconi, falci e bastoni, si sono schierati al fianco dell’esercito del Duca di Spoleto e hanno messo in fuga i saraceni che volevano depredare il territorio. Mi preme sottolineare che per la prima volta prenderanno parte a questo scontro in armi stuntman professionisti che vengono dal mondo del cinema”.

Domani, invece, va in scena il tradizionale palio che vedrà protagoniste le contrade: Borgo, Prataroni, Malvicina e Colonnacce, le quali si contenderanno il drappo con la gara dei rotoloni, alle ore 18, su un campo di gara a forma ottagonale, con tanto di ostacoli per rendere più avvincente il percorso. Lungo il suo perimetro e a una distanza di circa 40 metri, verranno sistemate le 4 balle di fieno, del diametro di circa 1,70 metri e dal peso di 4 quintali, che saranno fatte ruotare da quattro rappresentanti delle contrade, a cui si unirà un quinto in occasione del secondo e ultimo giro, per un totale di 320 metri. A fare da cornice all’evento storico, i residenti impegnati a sostenere le gesta dei protagonisti rigorosamente con la divisa raffigurante la contrada. Gli “spingitori” raggiungeranno il campo di gara al termine di un corteo preceduto dallo stendardo dello storico “Palio dei fontanili”.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Testa di Lepre e il presidente ci tiene a sottolineare che il palio unisce storia e folklore, oltre a essere un incontro con la gastronomia, il divertimento e la musica.

“Il palio è stato battezzato con il nome dei fontanili perché il territorio di Testa di Lepre è ricco di tante sorgenti – precisa Conti – e nel dopoguerra la popolazione agricola vi ha costruito i fontanili per abbeverare il bestiame. Ecco perché la loro presenza è diventata una peculiarità della zona agricola e da qui l’idea del palio”.

L’obiettivo è quello di richiamare il turismo romano a trascorrere una giornata nel borgo agricolo a nord del comune di Fiumicino. “Le precedenti edizioni hanno registrato la presenza, in media, di circa 5mila persone – conclude il numero uno della Pro Loco –. Nel weekend contiamo di superarle e magari stabilire un record per premiare l’impegno dei componenti della nostra associazione”. Il programma odierno prevede, alle 18, la rievocazione di una battaglia d’epoca. Domani, invece, la sfilata degli sbandieratori e poi tutti ad assistere all’atteso palio. Il sipario sull’evento calerà dopo l’esibizione di Dado.