Grazie alla Pro Loco la “Festa di Corte” torna a Fiumicino, nella cornice della settecentesca Villa Guglielmi

In programma le esibizioni di balli d’epoca a cura della Compagnia Nazionale di Danza Storica

di Dario Nottola

Domenica 27 ottobre, dalle 15 alle 18, con ingresso gratuito, nella cornice della settecentesca Villa Guglielmi, torna a Fiumicino, grazie alla Pro Loco, “Festa di Corte”: la rievocazione storica farà rivivere l’atmosfera delle feste nobiliari, tra abiti sfarzosi e balli. In programma le esibizioni di balli d’epoca a cura della Compagnia Nazionale di Danza Storica, diretta da Nino Graziano Luca.

L’evento si svolge con il Patrocinio del Comune di Fiumicino, che sta approntando, e sarà in programma dalle 18.30, una particolare iniziativa attinente alla storia della villa. Al momento non ci sono ancora particolari definiti. La residenza, oggi sede della Biblioteca comunale, fu utilizzata all’epoca da ricche famiglie nobili per battute di caccia e sontuosi banchetti ed ha ospitato anche il celebre compositore francese Claude Debussy.

“Con immensa emozione annunciamo il ritorno della Festa tra gli ambienti di Villa Guglielmi, dove i danzatori coinvolgeranno il pubblico con le loro coreografie – sottolinea la Pro Loco – Saremo lieti di accogliere all’evento tutti coloro che vestiranno i panni di dame e cavalieri”.

In agenda anche l’apertura di alcune sale interne di Villa Guglielmi: sette ambienti, arredati secondo il gusto dell’epoca, tra dame che prendono il thè, domestiche impegnate nei lavori di servitù e giocatori assorti in partite di scacchi. Non mancheranno figuranti in abito d’epoca ad impersonificare personaggi illustri ed ospiti tipici della Villa.

In una sala sarà anche allestita la mostra fotografica sul Borgo Valadier, che quest’anno compie il suo bicentenario. Ci sarà anche una Ludoteca itinerante: uno spazio dedicato a bambini ed adulti, allestito con giochi in legno, stoffa, bambù e altri materiali di riciclo. Tra le iniziative di “Festa di Corte” e messe in atto per celebrare il bicentenario della costruzione del Borgo Valadier, sarà presentato un Cortometraggio, realizzato dalla Pro Loco grazie alla preziosa disponibilità del cineoperatore Maurizio Manduzio.

Le attività celebrative sono iniziate nel 2022 e si concluderanno nel 2028: “Abbiamo, infatti, una finestra temporale tra il 1822, anno in cui risultano già realizzate alcune abitazioni, ed il 1828, anno in cui fu solennemente inaugurata la chiesa S. Maria Porto della Salute. Il filmato che proponiamo – sottolinea il presidente Giuseppe Larango – simula un ‘cinegiornale’ come si usava un tempo. Pochissimi minuti per comunicare la notizia. Valadier che prepara il progetto, il borgo realizzato che prende vita e si anima con i primi abitanti e l’arrivo della ferrovia. La suggestione delle immagini è tutta nel bianco e nero. Il filmato è stato realizzato con una cinepresa professionale del 1954, usando vera pellicola da 16mm; non è un video quindi ma un vero film, senza interventi di post produzione, se non nell’aggiunta dei titoli e delle immagini odierne. Una curiosità insomma, della quale siamo grati a Maurizio Manduzio, ad Elisabetta Cartoni per averci messo a disposizione gli abiti, ed ai volontari della Pro Loco di Fiumicino che si sono immedesimati in quei primi cittadini della Fiumicino dell’800″, conclude Giuseppe Larango.

Il caratteristico evento di “Festa di Corte” si sarebbe dovuto svolgere lo scorso 14 aprile, ma era stato annullato in quanto in villa erano stati avviati dei lavori di ristrutturazione. L’iniziativa, che si svolge dal 2009, nasce dalla volontà di riportare la villa, almeno per un giorno, ai fasti di un tempo. Ambientata a fine ‘800, la festa anima la corte e alcune sale della villa con i personaggi storici che hanno attraversato la sua storia. Saranno in mostra esclusiva le foto di com’era questa residenza prima dell’abbandono e del degrado mentre il gran ballo dell’800 vedrà volteggiare dame e cavalieri della rinomata Compagnia Nazionale di Danza Storica, partner da sempre. Questa festa, che richiama molti partecipanti, è ormai un atteso appuntamento per gli appassionati del genere, che abitualmente vi partecipano sfoggiando i loro preziosi abiti.

“Festa di Corte” è un evento unico nel suo genere sul nostro territorio, tant’è che è inserito a buon titolo nella Mappatura delle Rievocazioni Storiche sul Territorio Nazionale, curato per il Ministero della Cultura dall’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.

(Foto ProLoco Fiumicino)