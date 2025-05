Con la “Festa della Carota di Maccarese” si apre oggi un mese ricco di eventi a Fiumicino

Sagre, feste di quartiere e patronali faranno da apripista agli eventi dell’Estate 2025

di Dario Nottola

Con la terza edizione della “Festa della Carota di Maccarese”, si apre oggi e domani un fitto calendario che, fino a tutto Giugno, vedrà in scena alcuni dei più tradizionali appuntamenti gastronomici, di aggregazione e religiosi del territorio di Fiumicino e che faranno da apripista agli eventi dell’estate. Organizzata da agricoltori di Maccarese, nel Parco Avventura alle porte di Fregene, la “Festa della Carota” mette in vetrina uno dei prodotti agricoli d’eccellenza del territorio di Fiumicino. Nel corso della due giorni, ci saranno degustazioni, laboratori, spettacoli musicali e di falconeria, l’esposizione delle attrezzature agricole con trattori di ultima generazione ed aziende leader a livello nazionale esporranno sementi e si confronteranno con gli agricoltori del settore agricolo di Maccarese.

Il 30 maggio pomeriggio e sera, al Parco pubblico Tommaso Forti, ad Isola Sacra, ci sarà l’accoglienza, la festa e la Veglia di preghiera per i pellegrini di Fiumicino e di varie parti d’Italia al Giubileo delle Famiglie e Bambini, in programma a Roma nei due giorni seguenti.

Dal 30 maggio al 1 giugno, poi, a Passoscuro andrà in scena la 47ma edizione della “Sagra della tellina”, organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune. Accanto a spettacoli ed appuntamenti socio-sportivi, come la classica “Pedalata della tellina” in luoghi caratteristici, in piazza Domenica Santarelli finiranno in padella circa 8 quintali del mollusco, catturato nelle acque di mare antistanti Passoscuro, distribuito negli stand per le degustazioni. Oltre agli spaghetti sono previste altre alternative culinarie come il cartoccio con il fritto di pesce, gli originali arrosticini abruzzesi cotti sulla brace e panini di ogni genere.

Nelle stesse date ci sarà, inoltre, la Festa di Santa Paola Frassinetti, ad Isola Sacra, con musica, danza, gastronomia e sport, preceduti dal prologo del Ciclo raduno domani alle ore 17.

Poi, dal 6 all’8 giugno, la Pro Loco di Fiumicino proporrà la 53ma edizione “Sagra del Pesce – Festa delle tradizioni marinare della Città di Fiumicino”, patrocinata dal Comune, dalla Regione e dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Si svolgerà a piazzale Traiano Imperatore e nel tradizionale maxi padellone, simbolo della classica manifestazione, finiranno 800 litri di olio dove quest’anno verranno fritti oltre 15 quintali di gamberi e calamari, oltre alle saporite alici del Mar Tirreno.

Nello stesso weekend ci sarà “Parco in Festa”, la festa di quartiere di Parco Leonardo, con tanti appuntamenti per grandi e piccoli, mentre si annunciano all’orizzonte già la Fiera del Disco, con migliaia di vinili, al Parco Da Vinci il 14 e 15 giugno e la Festa patronale di Santa Maria Stella Maris a Fiumicino, dal 19 al 22 giugno su viale delle Meduse e via Giorgio Giorgis.