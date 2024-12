Cinema, Picca: “L’OFFI si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema”

Dal 27 al 29 dicembre, il Teatro del Lido di Ostia e Fiumicino, ha ospitato la IV Edizione di OFFI – Ostia Film Festival Italiano, un evento dedicato al nuovo cinema italiano che ha abbracciato diversi generi cinematografici come horror, western, sociale, musica e sport. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiumicino e dalla Regione Lazio, ha visto la partecipazione di artisti locali, registi, produttori, attori e appassionati di cinema.

Sotto la direzione artistica di Francesca Piggianelli, Presidente dell’associazione culturale Romarteventi, il festival ha offerto un ricco programma di proiezioni, anteprime, presentazioni di libri e incontri speciali con personalità di spicco del panorama culturale e sportivo.

Tra le opere in programma, il cortometraggio “Tutto per una sporca stella” di Daniele Bartoli, “La fuga dei folli” di Emilio Fallarino, il videoclip “Vecchio cowboy” di Gimos con protagonista Franco Nero, e l’anteprima del trailer “Django Undisputed” di Claudio Del Falco. Il genere horror è stato rappresentato da “CVLT” di Dario Argento e YouNuts, mentre l’omaggio ad Alberto Sordi, con la proiezione del docufilm “ALBERTO SORDI SECRET” di Igor Righetti, ha concluso la rassegna.

Non sono mancati momenti di approfondimento e ispirazione, come l’incontro con Rigivan Ganeshamoorthy, detto Rigi, campione paralimpico e con Tony Cicco, noto esponente del panorama musicale italiano.

“L’OFFI si conferma un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e un punto di riferimento per la promozione della cultura cinematografica italiana, da sempre in grado di raccontare temi universali e d’attualità – ha dichiarato l’Assessore alle Politiche Sociali, Monica Picca, presente alla serata conclusiva – Ringrazio gli organizzatori e tutti i partecipanti per aver reso questa edizione un evento di grande spessore culturale e umano”.