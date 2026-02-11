“Carnevale AMare 2026”, cambia la viabilità a via Torre Clementina il 15 febbraio

Divieti di transito e sosta dalle 14.30: strade chiuse e modifiche alla circolazione per garantire sicurezza durante la manifestazione

Domenica 15 febbraio il centro cittadino si prepara ad accogliere il “Carnevale AMare 2026” e, per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, sarà attivata una disciplina provvisoria del traffico che interesserà in particolare Via di Torre Clementina e le strade limitrofe.

Dalle ore 15.00 alle 20.00, e comunque fino al termine dell’evento, sarà vietato il transito veicolare nel tratto di Via di Torre Clementina compreso tra Palazzo Noccioli (con esclusione di Via delle Ombrine) e Via del Canale (esclusa). Sempre nella stessa fascia oraria sarà istituito il divieto di transito in Via Orbetello.

Il divieto di sosta con rimozione forzata scatterà invece dalle ore 14.30 alle ore 20.00 su entrambi i lati della carreggiata nel tratto di Via di Torre Clementina compreso tra Palazzo Noccioli (Via delle Ombrine esclusa) e Via Orbetello (esclusa), inclusi gli stalli abitualmente destinati a parcheggio.

Previste anche modifiche alla circolazione con obblighi di svolta:

– chi percorre Via degli Orti, provenendo da Ponte 2 Giugno in direzione Piazza Grassi, dovrà svoltare a destra su Via del Serbatoio;

– i veicoli provenienti da Via delle Sogliole dovranno svoltare a sinistra su Via degli Orti;

– per chi percorre Via G.B. Grassi provenendo da Via del Canale, all’intersezione con Via Orbetello sarà obbligatorio svoltare a sinistra su Via del Muggine (strada senza uscita) oppure proseguire dritto.

Tutti i varchi di accesso e uscita nell’area interessata dall’evento saranno interdetti al traffico veicolare per l’intera durata della manifestazione, mediante il posizionamento di transenne. Restano esclusi dai divieti esclusivamente i mezzi di soccorso ed emergenza.

Qualora l’evento dovesse concludersi prima dell’orario previsto, l’organizzazione potrà procedere alla riapertura anticipata delle strade. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la manifestazione sarà rinviata a domenica 22 febbraio 2026.