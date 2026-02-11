Contributo caregiver di gennaio non ancora erogato, arrivano i chiarimenti del Comune

“Il ritardo è dovuto esclusivamente a una questione di natura tecnica legata alla tesoreria comunale e alla Piattaforma Digitale”

di Fiumicino Online



A Fiumicino si accende il confronto politico sul tema dei contributi destinati ai caregiver familiari. Dopo la denuncia pubblica del gruppo consiliare del Partito Democratico di Fiumicino, che ha parlato di famiglie “sul piede di guerra” per il mancato pagamento relativo al mese di gennaio, non si è fatta attendere la risposta del Comune, che in una nota ufficiale, ha precisato di essere “pienamente a conoscenza della problematica” e ha spiegato che il ritardo è dovuto “esclusivamente a una questione di natura tecnica legata alla tesoreria comunale e alla Piattaforma Digitale”. Gli uffici competenti, sia del settore finanziario sia dei servizi sociali, sarebbero al lavoro da diverse settimane per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

L’Amministrazione comunale ha inoltre assicurato il massimo impegno per riallineare le procedure e regolarizzare i pagamenti, annunciando che seguiranno ulteriori comunicazioni non appena la criticità sarà definitivamente superata.

Resta alta l’attenzione sul tema, con le famiglie in attesa di certezze e con il confronto politico che, sul sostegno ai caregiver, appare tutt’altro che concluso.