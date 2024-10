Al T5 “Febbre da cavallo” l’evento organizzato da ADR in occasione della 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma

Baccini: “Siamo fieri di avere nel nostro territorio un’infrastruttura imprenditoriale come ADR”

“Febbre da cavallo” è il film trasmesso ieri sera al Terminal T5 dell’aeroporto Leonardo Da Vinci. Un evento organizzato da ADR, aperto alla cittadinanza, realizzato in occasione della 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma, manifestazione riconosciuta ufficialmente dalla FIAPF – Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films.

Presente alla proiezione della pellicola, per l’Amministrazione Comunale, il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore alla Cultura Federica Poggio e gli Assessori Monica Picca e Vincenzo D’Intino.

“Siamo fieri di avere nel nostro territorio un’infrastruttura imprenditoriale come ADR – ha dichiarato il Sindaco Mario Baccini, durante il saluto istituzionale ai cittadini presenti in sala – Quando le diverse esperienze del territorio si uniscono nasce una grande solidarietà amministrativa, imprenditoriale con l’obiettivo comune di qualificare tutte le maestranze che si trovano all’interno di questa rete. Auguro una buona visione a tutti, di un film dall’elevato spessore culturale interpretato, tra gli altri, da un grande artista romano che oggi non c’è più e che ricordiamo sempre con affetto”.

“Il gemellaggio con la festa del cinema è l’occasione per riportare in auge un film che tutti ricordiamo – ha dichiarato il Presidente di ADR, Vincenzo Nunziata – Ringrazio l’Amministrazione comunale per la partecipazione sempre attiva e costante ai nostri eventi. ADR è una comunità in grado di creare momenti conviviali come quello di ieri sera, ma anche e soprattutto, un’azienda che grazie ad un lavoro puntuale e ben organizzato, riesce a totalizzare quasi 50 milioni di passeggeri l’anno. La presenza del Sindaco, Mario Baccini, è per noi motivo di orgoglio, un’occasione di fusione con un territorio del quale l’aeroporto è parte integrante”.

Presenti alla manifestazione l’Amministratore delegato di ADR, Marco Troncone e la Dott.ssa Patrizia Terlizzi, Direttrice ENAC di FCO e CIA.