Ad Halloween il Da Vinci di Fiumicino si trasforma nel regno di Masha e Orso

Appuntamento dal 31 al 3 novembre.

Il Parco Da Vinci “apre” i suoi grandi viali ai più piccini per una festa che da qualche anno è molto “sentita” e vissuta anche in Italia. Arriva Halloween e per l’occasione il Da Vinci – dal 31 ottobre al 03 novembre – si trasforma nel regno dei fantastici personaggi di Masha e Orso e delle loro avventure, che oramai sono un must nella vita dei più piccoli.

E lo fa con dei laboratori, dove i bambini possono giocare e interagire tra loro prima di accedere alla grande casa di Orso in cui potranno ascoltare anche fiabe e racconti, letti sulla poltrona della casa del grande amico della piccola bambina ribelle. Non mancheranno i giochi da tavolo, le decorazioni a tema Halloween: tra cui zucche in 2D che, una volta abbellite, possono restare tesori da portare con sé. Un viaggio completo insomma nella vita di due personaggi che sono entrati nella quotidianità delle famiglie tanti anni fa, per restarci. Il motivo sarà di certo legato anche alla tenerezza e alla spontaneità che questa serie animata ha sempre trasmesso. E al senso dell’amicizia tra creature viventi – che siano uomini o animali – con caratteri diversi: messaggi sani e utili per la crescita.

Masha infatti è una bambina piccola, occhi verdi, irrequieta e testarda, si mette sempre in situazioni strampalate e divertenti. In tutte le puntate è l’unico personaggio parlante e abita in una casa sperduta vicino alla fermata della ferrovia Mosca-Pechino. La serie, infatti, nasce in Russia nel 2009 e oggi è vista in quasi tutto il mondo. Orso è un “ragazzo” calmo e saggio che, coinvolto da Masha nei suoi pasticci, cerca sempre di rimediare con buoni consigli senza perdere mai la pazienza. In passato è stato un orso da circo, ma ora vive in una casa isolata nella foresta, ricavata in un grande tronco d’albero ma arredata e dotata di elettrodomestici e di ogni tipo di comodità, proprio come le case degli uomini. Ha interessi trasversali che vanno dalla pesca alla lettura al giardinaggio, ed è anche un abile giocoliere e prestigiatore. Arte che a volte si trasforma in vera e propria magia grazie ad un baule su cui è scritta la formula magica “Hocus Pocus” e contenente oggetti da mago che sembrano funzionare veramente. Oggetti che Masha e Orso porteranno al Parco Da Vinci per giocare con i bambini che, domenica 03 novembre, potranno avere un momento tutto personale con i due protagonisti della serie e scattare una foto da condividere, se lo vorranno. Di certo da tenere custodita come un ricordo prezioso.

Continuano gli eventi totalmente gratuiti del Da Vinci in cui i piccini sono i protagonisti: con incontri, feste, occasioni uniche e in cui tutto ha un sapore di buono e di famigliare. Ai grandi sono riservate le grandi passeggiate in quello che – con i suoi 90.000 metri quadrati di spazi – è il Parco commerciale più grande d’Italia. E che offre alcuni tra i più importanti brand a livello nazionale e internazionale. Halloween è solo un anticipo delle grandi sorprese che il Parco da Vinci sta preparando per il Natale. Dedicate al pubblico di ogni età. L’evento è da considerarsi annullato in caso di maltempo.