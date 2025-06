Consiglio comunale, Opposizione: “La maggioranza abbandona l’aula per non discutere le nostre mozioni”

“La città ha bisogno di fatti concreti, responsabilità e serietà istituzionale”

“Oggi, martedì 24 giugno, si è registrato l’ennesimo episodio che certifica l’irresponsabilità politica della maggioranza al governo della città. Una maggioranza che scappa da argomenti seri che interessano migliaia di cittadini per manifesta incapacità di fare sintesi” lo dichiarano i Consiglieri dell’opposizione.

“Al momento di votare le mozioni dell’opposizione – aggiungono – i consiglieri di maggioranza hanno abbandonato l’aula, come successo con i Capigruppo questa mattina, incapaci di decidere come e con quali argomentazioni esprimersi su temi come la Casa della Salute di Palidoro, unione dei Comuni, impianti di biogas”.

“Un fatto grave e increscioso – ribadiscono – che getta ombre sulla reale volontà dell’amministrazione Baccini di garantire trasparenza e confronto nelle sedi istituzionali. Non è purtroppo la prima volta che si verificano episodi simili. E’ evidente come l’intera città sia ostaggio dei capricci e dell’instabilità dei consiglieri e dei Capigruppo di maggioranza”.

“La città non ha bisogno di convegni vuoti e passerelle, ma di fatti concreti, responsabilità e serietà istituzionale. Ci chiediamo se il sindaco Baccini sia ancora in grado di garantire, attraverso il confronto e la presenza politica, l’approvazione degli atti fondamentali per il buon funzionamento del Comune. Oppure se intenda continuare a delegare, abdicando di fatto alle proprie responsabilità, lasciando la macchina amministrativa in mano a chi, giorno dopo giorno, dimostra di non avere a cuore il futuro del nostro territorio. La città merita rispetto, serietà e un governo presente, non una maggioranza silenziosa di fronte ai reali bisogni dei cittadini” concludono i Consiglieri di opposizione