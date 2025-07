ZTL Torre Clementina, Di Genesio Pagliuca “si fermi tutto, si riveda decisione e si convochino Commissioni”

“La situazione su via della Torre Clementina è ormai evidente: la ZTL, così com’è stata pensata e attuata, non sta funzionando. E il problema non riguarda solo i cali di fatturato — pur significativi — delle attività commerciali della zona. La questione più grave, che viene sollevata con forza dalle categorie, è un’altra: la totale assenza di risorse e condizioni reali per far funzionare un sistema che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto risolvere problemi come quello del caos parcheggi. Invece, il caos è rimasto.” Lo ha dichiarato il Capogruppo PD, Ezio Di Genesio Pagliuca.