Volontari davanti alle scuole: l’appello di Energie per Fiumicino

Azzolini: “Servizio utile per sicurezza e comunità, speriamo nel rapido ripristino”

Con l’avvio dell’anno scolastico e il ritorno della consueta frenesia davanti agli istituti, torna anche l’attenzione sulla gestione del traffico, della sicurezza e dell’assistenza alle famiglie nei momenti più sensibili della giornata: ingresso e uscita da scuola. Su questo tema interviene il Presidente del Circolo Energie per Fiumicino, Orazio Azzolini.

“Ormai da più di due mesi le scuole hanno riaperto e, durante gli orari di ingresso e di uscita, si ritorna a vivere la quotidiana caccia al ‘miglior posto selvaggio’ da parte di genitori, nonni, zii e altri accompagnatori” dichiara Orazio Azzolini, Presidente del Circolo Energie per Fiumicino.

“Siamo consapevoli – aggiunge – che la Polizia Locale sia sottodimensionata e che presidiare tutti gli edifici scolastici comporterebbe uno sforzo eccessivo per gli agenti, distogliendoli da compiti più urgenti”.

“Proprio per far fronte a questa problematica negli anni passati – ricorda Azzolini – davanti alle scuole e negli orari più critici, erano presenti volontari delle Associazioni del territorio. Con la loro esperienza e disponibilità offrivano assistenza a bambini e famiglie, aiutavano ad attraversare in sicurezza, limitavano i parcheggi selvaggi e fornivano consigli a chi ne aveva bisogno. Un modo semplice ma efficace per mantenere viva la comunità e gestire con cura, e spesso con un sorriso, un momento così delicato e caotico”.

“Siamo certi che questo servizio verrà presto ripristinato; probabilmente si tratta soltanto di ritardi burocratici” conclude il Presidente del Circolo Energie per Fiumicino