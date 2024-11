Vincoli Isola Sacra, Di Genesio Pagliuca e Bonanni: “Ennesima bugia del Comune”

“Il nuovo Decreto Segretariale 227/2024 pubblicato pochi giorni fa in realtà non ha cambiato nulla”

“Sui vincoli imposti dal Decreto dell’Autorità di Bacino per Isola Sacra, siamo nuovamente di fronte all’ennesima prova di incompetenza e false promesse da parte di questa amministrazione comunale” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Barbara Bonanni, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.

“Il nuovo Decreto Segretariale 227/2024 pubblicato pochi giorni fa – aggiungono – in realtà non ha cambiato nulla, e pressoché tutte le aree indicate come pericolosità idraulica dai precedenti decreti, hanno mantenuto lo stesso livello di rischio, che di fatto impedisce le nuove edificazioni“.

“Nonostante i proclami ripetuti della maggioranza, che ha garantito soluzioni a questa delicata questione, i fatti dimostrano il contrario – ribadiscono Di Genesio Pagliuca e Bonanni – tutte le loro dichiarazioni si sono rivelate vuote e ingannevoli. Le promesse fatte ai cittadini nel periodo elettorale, le mozioni presentate quando erano all’opposizione, si sono dimostrate autentiche bufale: non a caso l’emanazione del nuovo decreto da parte dell’Autorità di Bacino è stata fatta passare sotto silenzio dall’amministrazione, che aveva illuso i cittadini promettendo che sarebbero state risolte tutte le criticità legate al pericolo idraulico nel territorio di Isola Sacra”.

“A peggiorare ulteriormente la situazione, il sindaco aveva annunciato, qualche mese fa – evidenziano – imminenti novità legate al nuovo regolamento edilizio. Anche in questo caso, però, si è trattato solo di parole senza alcun riscontro concreto, un’ennesima operazione di facciata per guadagnare tempo e illudere i cittadini. Piuttosto che mettere in campo altre procedure complesse, crediamo che dovrebbe essere applicata la nostra delibera sui condoni, n. 97/2023, elaborata con attenzione e serietà, ma inspiegabilmente non presa in considerazione da questa amministrazione, delibera che se applicata permetterebbe di risolvere la quasi totalità dei condoni ad uso abitativo ancora pendenti nel territorio di Isola Sacra. Come se non bastasse il pressoché totale stallo delle procedure, l’Amministrazione ha deciso in queste settimane di gravare ulteriormente sui cittadini aumentando gli oneri da versare per la definizione delle istanze di condono”.

“È ora che questa amministrazione smetta di perdere tempo con promesse vuote e inizi finalmente a lavorare in modo concreto per il bene della comunità. I cittadini meritano risposte vere e soluzioni reali. Per questo chiediamo la convocazione della Commissione preposta. Crediamo che sia ormai imprescindibile avviare nuovi studi per affrontare la situazione con un approccio serio e risolutivo, invece di continuare a sperperare tempo e risorse in consulenze inutili e costose. Gli studi da effettuare dovranno prendere come base di partenza quelli già approvati con la citata delibera 97/2023″ concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Barbara Bonanni