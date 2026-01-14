Una nuova finestra su Fiumicino: approvato odg per il punto informazioni al Leonardo Da Vinci

Calandra: “Così valorizziamo eccellenze, imprese e identità della nostra comunità”

di Fernanda De Nitto

Durante la seduta del consiglio comunale riguardante la riperimetrazione della Riserva naturale statale del litorale romano, finalizzata al progetto di ampliamento dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci, è stato approvato un ordine del giorno riguardante, nello specifico, la futura realizzazione di un punto informazioni per la promozione territoriale del Comune di Fiumicino.

Primo firmatario della proposta è stato il consigliere comunale Stefano Calandra, che alla luce del protocollo d’intesa che sarà stilato tra Enac, Adr e Comune di Fiumicino, mira a sostenere la piena integrazione funzionale dell’aeroporto con il territorio, mediante la valorizzazione delle ricadute socio-economiche riguardanti lo sviluppo infrastrutturale e la promozione territoriale.

“Con la previsione di un punto informazioni presso l’Aeroporto Leonardo Da Vinci, da collocarsi in area idonea, ad alta fruizione da parte dei passeggeri, si potrà incentivare l’offerta turistica, ambientale, culturale e imprenditoriale del territorio comunale – ha affermato Calandra – Tutto ciò utilizzando strumenti informativi digitali e multilingue destinati a garantire visibilità alle molteplici opportunità ed iniziative che il tessuto commerciale, produttivo e sociale del territorio offrono a viaggiatori e turisti”.

“Il punto informazioni – aggiunge – potrà costituire la vetrina della Città al mondo, dove sarà data opportunità a tutte le realtà commerciali, turistiche, ricettive e artigianali di poter essere visibili e accessibili a tutti i viaggiatori i quali potranno avere una valida opportunità di scelta in termini di produttività e turismo. Ovviamente nel contesto del punto informazioni sarà valorizzata Fiumicino promuovendo in primis le rilevanti eccellenze ambientali, naturalistiche, archeologiche, storiche, culturali ed enograstronomiche della Città”.

“La presenza di tale luogo potrà essere un volano per rafforzare il legame tra infrastruttura e comunità locale. Ringrazio tutti i consiglieri comunali che hanno approvato l’ordine del giorno, auspicando un futuro di sviluppo e crescita turistica dell’intera Città” ha concluso il consigliere comunale Stefano Calandra