Tributi, Fiumicino apre alla pace fiscale: cittadini in prima fila nei nuovi uffici comunali di Aranova

Severini: “Rottamazione-quinquies e definizione agevolata permetteranno di regolarizzare le pendenze con procedure più semplici, rateizzazioni e meno sanzioni”

Sala gremita e grande attenzione da parte dei cittadini per il primo incontro pubblico dedicato alle nuove opportunità di regolarizzazione dei tributi locali. L’appuntamento, ospitato nei nuovi uffici comunali distaccati di Aranova in via Siliqua, ha aperto un ciclo di incontri che interesserà diverse località del territorio di Fiumicino.

Al centro della presentazione, le due delibere approvate dal Consiglio comunale: l’adesione alla Rottamazione-quinquies e l’introduzione della Definizione Agevolata comunale. Due strumenti distinti, ma accomunati dall’obiettivo di aiutare cittadini e famiglie a sanare eventuali pendenze tributarie attraverso condizioni più sostenibili e procedure semplificate.

A fare gli onori di casa è stato il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini, che ha sottolineato il valore sociale e istituzionale dell’iniziativa.

“Siamo stati tra i primi Comuni del Lazio ad aderire a queste misure – ha dichiarato Severini – Vogliamo offrire a chi si trova realmente in difficoltà la possibilità di adempiere ai propri doveri, dilazionando quanto dovuto ed evitando accanimenti, procedure coattive e sanzioni eccessivamente onerose”.

La scelta di inaugurare il percorso proprio ad Aranova assume anche un significato politico e territoriale. Secondo il presidente del Consiglio, i nuovi uffici comunali rappresentano infatti “Il segno tangibile di una Fiumicino finalmente unita, nella quale ogni località deve avere la stessa dignità”.

Durante l’incontro sono intervenuti il sindaco Mario Baccini, la delegata all’Equità fiscale e consigliera comunale di Forza Italia Francesca De Pascali, l’amministratore delegato di Servizi Civici S.p.A., Andrea Mazzillo, e il consigliere Stefano Calandra.

Due misure, procedure differenti

Nel corso della presentazione è stata chiarita la differenza tra i due provvedimenti.

La Rottamazione-quinquies, collegata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, riguarda i tributi locali i cui carichi sono già stati affidati all’ente nazionale per la riscossione coattiva. In questo caso, tempi, modalità e condizioni sono stabiliti dalla normativa statale.

La Definizione Agevolata comunale riguarda invece i tributi che non sono ancora stati trasmessi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e che restano sotto la gestione diretta del Comune. Si tratta, di fatto, di una “rottamazione locale”, disciplinata dal regolamento approvato dal Consiglio comunale.

“Sono due opportunità molto importanti – ha spiegato Francesca De Pascali – La misura comunale ci consente di intervenire direttamente sulle posizioni ancora gestite dall’ente, accompagnando i contribuenti verso la regolarizzazione nel rispetto di tempistiche e regole definite con chiarezza”.

Pratiche online con SPID e carta d’identità elettronica

Ampio spazio è stato dedicato anche alle nuove funzionalità digitali del portale di Servizi Civici S.p.A., illustrate attraverso videoproiezioni ed esempi pratici.

Accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica, i cittadini potranno consultare la propria situazione contabile, verificare eventuali pendenze — dai verbali relativi al Codice della strada ai bollettini TARI — e presentare direttamente online la domanda per la Definizione Agevolata comunale.

Per le posizioni già affidate alla riscossione nazionale, il sistema consentirà invece di raggiungere il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e accedere alla procedura prevista dalla Rottamazione-quinquies.

L’incontro di Aranova rappresenta dunque la prima tappa di un percorso più ampio, fondato su informazione, digitalizzazione e vicinanza ai contribuenti.

“L’obiettivo – ha concluso De Pascali – è rendere più semplice il rapporto tra amministrazione e cittadini, garantendo trasparenza ed equità e aiutando le persone a conoscere e risolvere la propria posizione tributaria”.