Tre anni di Governo Meloni, tre anni di risultati: l’iniziativa di Fratelli d’Italia a Fiumicino

Il Circolo “Leonardo Da Vinci” incontra i cittadini per condividere i risultati ottenuti e rilanciare l’impegno del Governo e del partito sul territorio

Il Circolo “Leonardo Da Vinci” di Fratelli d’Italia Fiumicino invita tutti i cittadini a partecipare all’iniziativa pubblica “3 anni di Governo, 3 anni di Risultati”, che si terrà sabato 15 novembre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, in Viale della Foce Micina (presso il mercato del sabato) a Fiumicino.

“Un’occasione per incontrarsi, confrontarsi e raccontare con orgoglio i risultati raggiunti nei primi tre anni di Governo guidato da Giorgia Meloni, il primo esecutivo nella storia repubblicana a guida di una donna e di un partito di destra scelto democraticamente dagli italiani” si legge nella nota stampa di Fratelli d’Italia – “Circolo Leonardo Da Vinci”.

“In questi tre anni – prosegue – il Governo Meloni ha saputo restituire credibilità internazionale all’Italia, stabilità politica e fiducia nei cittadini e nelle imprese. Le politiche economiche e sociali attuate hanno posto al centro la crescita, l’occupazione, il sostegno alle famiglie e la difesa del lavoro, insieme a una visione chiara di sviluppo sostenibile e sicurezza nazionale”.

“Tra le principali misure adottate spiccano – viene sottolineato nella nota – il taglio del cuneo fiscale, reso strutturale per i redditi medio-bassi, e la riforma della giustizia, che introduce la separazione delle carriere dei magistrati e sarà sottoposta a referendum confermativo nei prossimi mesi. Si tratta di un passaggio storico che segna un deciso passo avanti verso una giustizia più equa, trasparente ed efficiente, in linea con il principio di equilibrio tra i poteri dello Stato”.

“A livello territoriale – aggiunge – Fratelli d’Italia a Fiumicino continua a essere un punto di riferimento per la comunità, grazie all’ottimo lavoro svolto dal gruppo consiliare e dagli assessori, impegnati ogni giorno a dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e a promuovere una politica di ascolto, presenza e responsabilità”.

“L’evento di sabato sarà quindi non solo un momento di celebrazione, ma anche di dialogo aperto sul futuro, nella consapevolezza che la buona politica nasce dall’incontro con le persone e dall’ascolto del territorio. All’incontro saranno presenti anche la Senatrice Ester Mieli, eletta nel collegio di Fiumicino, e la Consigliera regionale Micol Grasselli, entrambe esponenti di Fratelli d’Italia, che porteranno il loro contributo e un messaggio di vicinanza del Governo e della Regione Lazio al territorio di Fiumicino. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare per condividere insieme un traguardo importante e guardare avanti con fiducia, insieme a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia, primo partito di centro destra a Fiumicino alle ultime elezioni politiche” conclude la nota stampa di Fratelli d’Italia – “Circolo Leonardo Da Vinci”