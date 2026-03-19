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Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 19 Marzo 2026

Travaglini si dimette dal coordinamento balneari e dai rapporti con la Regione Lazio: “Mancato coinvolgimento nelle scelte”

La decisione è stata formalizzata in una lettera indirizzata al sindaco di Fiumicino, Mario Baccini

 

di Dario Nottola

 

 

Stefano Travaglini ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di coordinamento con le associazioni balneari e nei rapporti con la Regione Lazio. La decisione è stata formalizzata in una lettera indirizzata al sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

 

 

Alla base della scelta – definita “senza alcun tipo di ripensamento” – vi sarebbe la constatazione di un “mancato coinvolgimento nelle scelte operative e strategiche dell’amministrazione”. Travaglini segnala una “discrepanza tra il contributo elettorale e l’impegno profuso per la coalizione e l’attuale gestione politica, lamentando l’ingresso in maggioranza di figure in passato distanti dal progetto comune”.

 

“Viene meno il presupposto del rispetto per il lavoro svolto e per il mandato ricevuto dai cittadini”, ha dichiarato Travaglini, sottolineando l’impossibilità di proseguire l’incarico con “la necessaria serenità”.

 

Nonostante le dimissioni, ha confermato la propria disponibilità a continuare a operare esclusivamente per il bene della città e della comunità di Fiumicino.

 

 

 

 

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Travaglini
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