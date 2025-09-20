Taxi, scontro politico a Fiumicino: Cerulli e Caroccia attaccano il PD

Durissimo affondo della maggioranza: “Dieci anni di immobilismo e oggi si fingono difensori dei tassisti locali”

A Fiumicino si accende lo scontro politico sul tema dei taxi. La consigliera comunale Federica Cerulli punta il dito contro il Partito Democratico, accusato di voler oggi ergersi a difensore dei tassisti locali dopo dieci anni di governo cittadino segnato – a suo dire – da immobilismo e assenza di interventi. Nel mirino finiscono regolamenti fermi al 2000 e tariffe bloccate al 2007, una situazione che ha lasciato la categoria penalizzata rispetto ai colleghi romani. A rafforzare l’attacco interviene anche l’assessore ai Trasporti Paolo Caloccia, che parla apertamente di “ingiustizia di mercato” e rivendica il lavoro della nuova amministrazione per riportare equità e tutele ai 34 taxi del territorio.

“È sconcertante e mi lascia decisamente stupita leggere un comunicato di stampa dove alcuni rappresentanti del PD dichiarano di essere a sostegno della categoria dei tassisti di Fiumicino – ha dichiarato Cerulli – Sono gli stessi che per dieci anni consecutivi non hanno portato nessun tipo di aggiornamento o modifica, né delle tariffe né del regolamento. Parliamo di un regolamento che risale addirittura al 2000 e di tariffe ferme al 2007″.

“Come è ammissibile – aggiunge – che chi, fino a ieri, governava la città si permetta oggi di sventolare una bandiera di difesa dei tassisti, quando per dieci anni non ha mosso un dito?. Tra l’altro leggo sui social di consiglieri d’opposizione, votati dalla città, che scrivono post a favore dei tassisti romani”.

“I tassisti di Roma chiedono 35 euro per fare dai 3 ai 6 chilometri, mentre i nostri tassisti, privi di una tariffa adeguata a causa della precedente amministrazione, per la stessa corsa incassano appena 11 euro – la consigliera rincara la dose, ricordando l’assurdità di una situazione che penalizza i tassisti locali – Questo non è solo un problema di concorrenza sleale, è la dimostrazione plastica di come la vecchia giunta abbia completamente ignorato la categoria. Dov’era allora la loro preoccupazione? Forse pensano di risolvere tutto con un post su Facebook? L’ipocrisia è insopportabile”.

A sostegno della linea di Cerulli è intervenuto anche l’assessore ai Trasporti Angelo Caroccia: “Le categorie le stiamo ascoltando da mesi, raccogliendo le istanze e facendo poi sintesi con funzionari e dirigenti per stabilire le procedure e gli atti da mettere in campo. Tutto nel pieno rispetto dei parametri di legge e delle indicazioni dell’ART. Ma soprattutto con la ferma convinzione di dover tutelare la categoria dei taxi di Fiumicino, mortificata da quella romana. A Roma circolano migliaia di vetture contro le sole 34 del nostro territorio e, come se non bastasse, applicano tariffe addirittura triplicate rispetto a quelle dei tassisti locali. È una vera e propria ingiustizia di mercato – conclude Caroccia – che non può più essere tollerata”.