Tassa soggiorno, Antonelli e Di Genesio Pagliuca: “Dopo 2 mesi gli operatori ancora brancolano nel buio”

“Una disorganizzazione che agita il settore, oltre a non renderlo competitivo”

“Sono passati quasi 2 mesi dalla approvazione della delibera che ha approvato la nuova tassa di soggiorno e gli operatori brancolano ancora nel buio” lo dichiarano Erica Antonelli e Ezio Di Genesio Pagliuca, del partito democratico.

“Oltre agli aumenti previsti – proseguono – +2 euro/notte per l’anno giubilare in corso, riceviamo diverse chiamate da parte di operatori che ancora non sanno come comportarsi, né sanno da quando la nuova tariffa entrerà in vigore”.

“Una disorganizzazione che agita il settore, oltre a non renderlo competitivo, stabilendo tariffe più alte proprio nei mesi in cui si potrebbe lavorare di più. Ulteriore attestazione che la testa di chi governa non è collegata al corpo della città” concludono Di Genesio Pagliuca e Antonelli