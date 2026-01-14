Sviluppo aeroportuale, via libera del Consiglio: Forza Italia esulta

Severini: “Scelta strategica nazionale che porterà benefici concreti a Fiumicino”

“Il piano di sviluppo aeroportuale è una priorità strategica nazionale. Un pilastro fondante sul quale si poggia la competitività nazionale dei prossimi anni. Un progetto di respiro europeo e internazionale, sostenuto dal Governo e da tutte le forze politiche, compreso il Pd. È di oggi infatti il plauso di un esponente di spicco del Partito Democratico, il sindaco di Roma Gualtieri ” lo dichiara Roberto Severini, segretario comunale Forza Italia Fiumicino.

“Il lavoro messo in campo dall’amministrazione e dal Consiglio Comunale di Fiumicino – prosegue – portato avanti nella IV Commissione Consiliare dalla consigliera Francesca De Pascali che ringrazio, è stato fondamentale per dare al nostro territorio gli strumenti necessari e più idonei a garantire questo percorso”.

“I piani mitigazione acustica e ambientali, le innumerevoli opere infrastrutturali, gli oltre 300 milioni di ‘fondi’ di compensazione, l’occupazione con gli oltre 13mila posti di lavoro previsti, l’aumento del pil comunale e dell’indotto saranno un importante volano per la Città – rimarca Severini – Le opzioni erano due, subire questa trasformazione o ‘governarla’ fornendo agli enti sovracomunali i confini e le coordinate entro il quale il processo potesse muoversi”.

“Come Forza Italia di Fiumicino non possiamo che essere soddisfatti di quanto approvato ieri in Consiglio Comunale. Un ringraziamento va al nostro sindaco Mario Baccini, agli uffici, a tutte le forze politiche che hanno mostrato una grande maturità politica e lungimiranza amministrativa” conclude Roberto Severini