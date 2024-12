Sicurezza stradale Aranova: approvata mozione per due attraversamenti pedonali su via Italo Raulich

Di Genesio Pagliuca: “Vigileremo affinché la soluzione venga individuata in tempi brevi”

“A seguito di quanto segnalato da alcuni cittadini sulla pericolosità di via Italo Raulich ad Aranova, come opposizione abbiamo presentato una mozione che chiedeva la realizzazione di due attraversamenti pedonali” lo dichiara Ezio Di genesio Pagliuca, Capogruppo PD.

“Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale – spiega – la mozione è stata discussa e trasformata in un ordine del giorno, votato all’unanimità da tutto il consiglio comunale. Adesso gli uffici dovranno individuare la soluzione migliore per mettere in sicurezza la strada. Vigileremo affinché la soluzione venga individuata in tempi brevi, non ci accontentiamo delle buone intenzioni” conclude Di Genesio Pagliuca