Sicurezza Arrone, Califano: “Costa chieda come mai, i suoi colleghi in Regione, abbiano bocciato mia richiesta fondi”

“La maggioranza regionale di destra evidentemente non ha una particolare simpatia per Fiumicino”

“Devo dire che il tempismo dell’amministrazione Baccini nel chiedere alla Regione interventi celeri per la messa in sicurezza dell’Arrone è encomiabile” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Sì perché – rimarca – è arrivata esattamente una manciata di ore dopo che i loro omologhi in Consiglio Regionale bocciassero il mio ordine del giorno nel quale chiedevo proprio lo stanziamento di fondi per questo motivo“.

“Un leitmotiv della maggioranza regionale di destra che, evidentemente – sostiene Califano – non avendo particolare simpatia per Fiumicino, nell’ultimo Defr ha bocciato in serie: l’avvio di un percorso per realizzare un ospedale nel nostro Comune (cavallo di battaglia della destra all’opposizione), uno stanziamento per i danni subiti dai privati per gli eventi calamitosi del 2019, uno per la bonifica della foce del Tevere e dell’Arrone e un intervento per la situazione degli ex lavoratori Alitalia“.

“Va ricordato inoltre – aggiunge – che è stata grazie a una mia richiesta, accolta dall’allora giunta Zingaretti, che furono stanziati i fondi per gli ultimi interventi sull’Arrone. E che proprio con la giunta Zingaretti Fiumicino ha potuto fruire di diversi milioni di euro per opere e infrastrutture che oggi sono stati invece azzerati” conclude la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano