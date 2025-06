Severini “In Consiglio comunale garantito il rispetto del regolamento”

La risposta del Presidente del Consiglio, dopo le dichiarazioni rilasciate dai gruppi di Opposizione.

“In merito alle dichiarazioni rilasciate dai gruppi di opposizione, si ritiene necessario chiarire quanto accaduto nella seduta del Consiglio comunale odierna, riportando l’esatta sequenza dei fatti e sottolineando il pieno rispetto del regolamento vigente. Gli emendamenti non sono stati discussi non per volontà politica, ma per una mancata collaborazione da parte dei consiglieri di Opposizione che, invece di consegnare la documentazione protocollata, hanno assunto un atteggiamento di ostruzionismo e non consono ad una seduta consiliare” Lo dichiara il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini.

“Come stabilito dal regolamento, all’art. 69, infatti – aggiunge – emendamenti, ordini del giorno e sottoemendamenti devono essere presentati per iscritto, firmati e depositati sul banco della Presidenza, affinché possano essere distribuiti ai Presidenti dei gruppi consiliari. Ho più volte invitato l’Opposizione a presentare gli emendamenti direttamente in aula nonostante non fossero stati trasmessi alla segreteria della presidenza. È emersa però una chiara mancanza di volontà nel collaborare e nel discutere proposte che loro stessi definivano utili alla collettività. Hanno preferito anteporre questioni di principio all’interesse concreto dei cittadini”.

“Inoltre in aula sono intervenuti, a garanzia della legittimità dell’atto e della trasparenza dell’iter, sia il Segretario Generale che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale ha fornito chiarimenti in merito alla proposta di delibera. L’abbandono dell’aula da parte dei consiglieri di opposizione appare come una scelta strumentale, che non tiene conto del lavoro svolto dagli organi tecnici e istituzionali a tutela della correttezza procedurale. Ribadisco il mio l’impegno da Presidente a rispettare le regole democratiche, garantendo sempre confronto e partecipazione, ma nella rigorosa osservazione delle procedure che rendono efficace e legittima l’attività consiliare.” Conclude il Presidente del Consiglio Severini