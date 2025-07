Rifiuti via del Faro, Di Genesio Pagliuca-Miccoli: “Scena da film dell’orrore!”

“Dov’è chi dice di essere sempre sul punto?”

“Via del Faro, oggi, è una vergogna sotto gli occhi di tutti. Da mesi cumuli di rifiuti si accumulano senza che nessuno intervenga. Un tempo il servizio di pulizia veniva svolto almeno una volta a settimana, oggi invece il nulla più totale” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Giuseppe Miccoli, Consigliere comunale Lista Civica Ezio.

“Forse il Sindaco Baccini lascia questo stato di degrado – proseguono – per girare il trailer dell’ennesimo film dell’orrore, così da rendere ancora più efficace la propaganda sul porto crocieristico? Viene da pensare che questa situazione faccia comodo a qualcuno per costruirci sopra una narrazione fantasiosa, tutta da vendere“.

“Intanto – aggiungono – ringraziamo i Carabinieri che sono intervenuti e hanno fatto ripulire l’area della struttura della Vecchia Scogliera. Ma è normale che debba intervenire l’Arma e non il Comune? Evidentemente qualcuno non è ‘sempre sul punto’, ma millanta efficienza mentre la realtà è fatta di incuria e abbandono. Oppure, più semplicemente, l’azienda incaricata non fa il suo lavoro e nessuno la controlla”.

“Come in tante altre zone della città, anche qui la manutenzione ordinaria è stata completamente abbandonata. Fiumicino – rimarcano – non può essere governata solo a colpi di annunci. Servono attenzione quotidiana, servizi puntuali e rispetto per i cittadini. Per questo l’assessore all’Ambiente invece di fare l’hater su Facebook, diffondendo odio e lanciando subliminali intimidazioni contro cittadini, opposizione e stampa libera, farebbe meglio a concentrarsi sul faticoso lavoro che lo aspetta. Invece sembra sempre più impegnato nell’attività social che nel governare con serietà”.

“Attaccare pubblicamente le persone non è solo indegno, ma anche pericoloso. E vista la veemenza dei toni che si stanno registrando, cogliamo l’occasione per ribadire quanto già affermato in altre sedi, non da ultimo in Consiglio comunale: da oggi in poi, qualsiasi cosa ci accadrà, denunce o altri episodi, sapremo bene da dove arriverà” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca e Giuseppe Miccoli