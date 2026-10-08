Regione Lazio, Stefano Calandra nuovo capo della segreteria di Laura Cartaginese

Il consigliere comunale di Fiumicino assume il nuovo incarico presso il Consiglio regionale del Lazio. Cartaginese (Lega): “Una scelta fondata sulla stima personale e politica e sulla conoscenza del territorio”

Nuovo incarico istituzionale per Stefano Calandra, consigliere comunale di Fiumicino, che assume il ruolo di capo della segreteria della consigliera regionale della Lega Laura Cartaginese presso il Consiglio regionale del Lazio. Una nomina che punta a rafforzare il collegamento tra le realtà locali e l’istituzione regionale.

Ad annunciarlo è la stessa Cartaginese, che in una nota spiega le ragioni della scelta: “Una decisione che nasce dalla stima personale e politica maturata nel tempo. Stefano ha dimostrato, attraverso il lavoro svolto sul territorio, grande disponibilità, competenza e capacità di ascolto delle esigenze dei cittadini”

La consigliera regionale sottolinea inoltre il valore dell’esperienza amministrativa maturata da Calandra a Fiumicino, considerandola una risorsa importante per le attività della propria segreteria.

“Sono certa che la sua esperienza e la conoscenza delle realtà locali rappresenteranno un valore aggiunto importante per il lavoro che portiamo avanti ogni giorno in Consiglio regionale”, aggiunge Cartaginese.

L’obiettivo, come evidenziato dalla consigliera della Lega, è quello di consolidare il rapporto tra cittadini e istituzioni, favorendo risposte sempre più concrete e tempestive alle esigenze delle comunità del Lazio.

La nomina è stata accompagnata anche dalle congratulazioni dei vertici della Lega. Al neo capo della segreteria sono arrivati gli auguri di buon lavoro dal vice coordinatore nazionale del partito e senatore Claudio Durigon, dal coordinatore regionale nel Lazio Davide Bordoni e dal coordinatore provinciale Angelo Valeriani.