Quarta pista, l’opposizione all’attacco: “Nessun dato, nessuna chiarezza”

Critiche alla delibera sulla Riserva: “Così non si governa una città né si tutela la salute”

“Sulla quarta pista dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ si consuma l’ennesima bugia dell’amministrazione Baccini. Quanto promesso in campagna elettorale e ribadito nei mesi successivi viene clamorosamente smentito dai fatti. A dire il vero, noi non ci avevamo mai creduto” lo dichiarano i consiglieri del Partito Democratico, Sinistra Italiana e Reti Civiche e Lista Civica Ezio Sindaco.

“Dare avvio a una procedura di perimetrazione – aggiungono – fallata e sbagliata, significa far finta che si possa togliere una Riserva naturale come se fosse una semplice variante urbanistica. Non è così. Inoltre non si può procedere senza studi, senza pareri, senza valutazioni ambientali e sanitarie, demandando tutto a un futuro indefinito di cui oggi non si sa nulla”.

“Per quanto ci riguarda – rimarcano – finora abbiamo scelto un atteggiamento di responsabilità, intervenendo con chiarezza solo su un punto ritenuto imprescindibile: lo studio epidemiologico. Per questo, continuiamo a chiedere che il Comune si faccia parte dirigente, insieme alla ASL, per commissionare e realizzare uno studio epidemiologico serio, trasparente e indipendente. È una necessità per la città, non una bandierina politica”.

“Sulla delibera della riperimetrazione della Riserva, però, il giudizio è senza appello – ribadiscono – Non ne condividiamo neanche una virgola. È un atto che riteniamo sbagliato nel merito e nel metodo. A questo si aggiunge un fatto gravissimo: non ci sono mai stati forniti i dati e i documenti che abbiamo richiesto più e più volte, anche in via ufficiale”.

“Così non si governa una città e soprattutto non si tutelano né la salute dei cittadini né il territorio. La verità sulla quarta pista sta emergendo con chiarezza: gli impegni presi sono stati disattesi e la trasparenza continua a essere l’assenza più evidente di questa amministrazione” concludono i consiglieri del Partito Democratico, Sinistra Italiana e Reti Civiche e Lista Civica Ezio Sindaco