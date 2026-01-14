Quarta pista, il PD di Maccarese sfida Gualtieri: “Basta territori sacrificabili”

Il circolo “Luigi Milani” chiede uno stop al progetto e un confronto immediato su ambiente, salute e futuro del territorio

Il Circolo PD di Maccarese “Luigi Milani” esprime netta contrarietà alla posizione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, sull’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino.

“Gualtieri, oltre a essere il sindaco di Roma, è anche il sindaco della Città Metropolitana e dovrebbe tutelare tutti i comuni e i municipi, non solo la Capitale – dichiara la Segretaria del Circolo PD ‘Luigi Milani’ di Maccarese, Luana Magionesi – Parlare di consumo di suolo zero mentre si sottraggono centinaia di ettari di territorio di pregio è una contraddizione evidente”.

È la stessa segretaria a ricordare che anche il 10º Municipio di Ostia, guidato dal presidente Falcone del PD, ha approvato una mozione contraria al progetto. “Segno che Roma non ascolta nemmeno i propri municipi”.

Sotto accusa anche il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, che “ha dato il via libera al progetto senza alcuno studio epidemiologico sugli impatti sanitari già prodotti dall’infrastruttura”.

A esprimere forte preoccupazione è il Delegato del circolo PD ‘Luigi Milani’ Stefano Calcaterra. “Gli impatti dell’ampliamento non riguarderanno solo una parte del territorio – spiega – ma coinvolgeranno l’intero Comune. Anche Fiumicino e Isola Sacra subiranno un peggioramento delle condizioni ambientali e un aumento dei voli rispetto alla situazione attuale. Ma il peso maggiore ricadrà sul quadrante nord, dove vivono circa 40.000 persone: Aranova, Torrimpietra, Maccarese e Fregene vengono di fatto trattate come popolazione sacrificabile”.

Il Circolo PD “Luigi Milani” di Maccarese chiede un confronto immediato e trasparente e ribadisce che la Città Metropolitana e Fiumicino non possono essere governate ignorando i territori.