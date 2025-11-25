Quarta pista. I consiglieri PD, Lista Civica Ezio Sindaco e SI insorgono: “Scelta calata dall’alto, nessuna garanzia per lavoro e salute”

“Basta con le imposizioni ideologiche che non interpellano la città”

“Ancora una volta ci ritroviamo a leggere dichiarazioni che descrivono il nostro territorio come se fosse una pagina bianca da riempire a piacimento, senza tenere minimamente conto dei dati e delle realtà che viviamo ogni giorno. Il presidente Rocca rilancia l’idea della quarta pista come se fosse l’unica soluzione possibile, ignorando completamente chi in questo territorio ci abita, ci lavora e ci cresce i propri figli” lo dichiarano gli esponenti dei Gruppi Consiliari del Comune di Fiumicino Partito Democratico, Lista Civica Ezio Sindaco e Sinistra Italiana.

“Dopo il Sindaco Baccini che in campagna elettorale era contrario alla quarta pista, anche il Presidente della Regione Lazio, pur avendo espresso perplessità in passato, ora è favorevole all’ ampliamento del sedime aeroportuale – rimarcano – Si continua a ripetere che ‘più aeroporto significa più lavoro’, ma la storia recente di Fiumicino racconta altro: precarietà, contratti instabili, licenziamenti improvvisi, mentre intorno lo scalo cresceva e brillava. Questa equazione semplicistica non possiamo più accettarla. La qualità del lavoro non si misura con una pista in più”.

“Prima di parlare di ampliamenti giganteschi – incalzano – ci aspettiamo uno sforzo della Regione su uno studio epidemiologico serio. Da anni lo chiediamo e da anni nessuno lo realizza. Eppure viviamo già dentro un’area ad alto traffico aereo, con rumore, inquinamento e conseguenze sulla salute che non possono essere ignorate. Il territorio non è infinito e non è sacrificabile. Si continua a parlare di ‘necessità’, ma i dati mostrano tutt’altro, i picchi di traffico non sono mai stati raggiunti e persino gli esperti discutono se una nuova infrastruttura sia davvero indispensabile. Aeroporti di livello mondiale come Heathrow, Dubai o Hong Kong gestiscono circa 400.000 movimenti l’anno con due piste, mentre Fiumicino, che di piste ne ha tre, si è fermato a poco più di 310.000. Per quale motivo, allora, sarebbe necessario realizzarne addirittura una quarta?”.

“Forse avrebbe più senso pianificare un secondo aeroporto nel Lazio dedicato alle compagnie low cost – suggeriscono – invece di continuare a trattare Fiumicino come un grande spazio vuoto da sfruttare a vantaggio di pochi. Non si tratta nemmeno di un progetto nuovo, è lo stesso che il territorio e la precedente amministrazione comunale sono riusciti più volte a respingere nel corso degli anni, e che oggi viene riproposto con una narrativa diversa nelle parole, ma identica nella sostanza”.

“Colpisce inoltre – sottolineano – come, parlando di sviluppo, non venga fatto alcun riferimento alla storia e ai reperti archeologici di Fiumicino, mentre si cita Ostia Antica. È l’ennesima dimostrazione di quanto la nostra città venga sistematicamente scavalcata, come se non avesse identità, cultura, voce. E viene spontaneo chiedersi quanto, nella realtà, si pensi davvero a una ricaduta positiva sul territorio del Comune di Fiumicino”.

“Noi continueremo a difendere la dignità di tutte le località di Fiumicino. La città ha il diritto di essere informata, coinvolta, rispettata e soprattutto non usata con dichiarazioni completamente in contrasto con le promesse elettorali fatte dal sindaco Baccini e dal presidente Rocca, che, come ricordato, prima di essere eletti si dichiaravano totalmente contrari alla realizzazione della quarta pista e all’ampliamento aeroportuale al di fuori dell’attuale sedime. Non accetteremo che un’opera così impattante venga presentata come una decisione già presa o mascherata da ‘opportunità miracolosa’. I cittadini devono sapere che dietro la quarta pista non c’è alcuna garanzia di benessere, ma solo l’ennesimo tentativo di riproporre un progetto speculativo e dannoso, già respinto dal territorio e dal Tar e dal consiglio di Stato e che noi continueremo a respingere” concludono gli esponenti dei Gruppi Consiliari del Comune di Fiumicino Partito Democratico, Lista Civica Ezio Sindaco e Sinistra Italiana