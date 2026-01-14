Quarta pista, Costa: “Una scelta storica per il futuro di Fiumicino”

“Investimenti privati, riduzione dell’impatto acustico e 300 milioni di euro per la città”



di Fernanda De Nitto

“La delibera votata in consiglio comunale relativa alla riperimetrazione della Riserva naturale statale del litorale romano, propedeutica agli iter autorizzativi riguardanti l’ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino, costituisce un atto di rilevanza storica per l’intera Città” dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa.

“L’Aeroporto Leonardo Da Vinci – prosegue –è stato inaugurato il 20 agosto 1960 (vedi foto), quando il territorio di Fiumicino contava circa 20.000 abitanti. Oggi proprio grazie a questo importante indotto produttivo e lavorativo la città ha praticamente superato di gran lunga gli 80.000 residenti. Ciò è testimonianza del fatto che lo scalo internazionale ha permesso negli anni, e tutt’oggi lo consente, l’inserimento lavorativo e professionale di centinai di nostri cittadini, ben consapevole delle problematiche storiche e gestionali di alcuni settori specifici dell’aeroporto”.

“L’odierna opera di ampliamento – aggiunge – che si realizzerà solo grazie ad un investimento privato di Adr, costituisce un evento di rilevanza nazionale dove la nostra realtà locale non può che prendere attivamente parte al progresso, mediante, dati alla mano, un ulteriore sviluppo economico ed occupazionale”.

“Sarà primaria la tutela e lo sviluppo ambientale con una riduzione importante dell’inquinamento acustico – rimarca Costa – che si realizzerà grazie alla compensazione che la stessa riperimetrazione della riserva porterà alla città di Fiumicino per un totale complessivo di 300 milioni di euro”.

“Alla luce di questi dati rimango, quindi, alquanto sconcertato dalle affermazioni di chi è contrario a prescindere alla realizzazione di questa importante opera – ribadisce – e ha fatto del no uno scelta di vita, ignorando i dati analitici, in particolare per ciò che concerne la tutela della salute di tutti i cittadini. E’ assurdo accomunare un progetto bocciato già da diversi anni con quello attuale, il quale si dimostra totalmente rinnovato ed adeguato allo sviluppo del territorio. E’ estraneo ad ogni congettura paragonare Fiumicino con gli altri scali europei che secondo i consiglieri di opposizione riescono a garantire con meno piste un traffico aereo molto più alto di Fiumicino. Ma in questo caso c’è domandarsi quale sarebbe la buona notizia, rispetto ad un prospettato incremento interno dello scalo, soprattutto in tema di tutela ambientale”.

“Le compensazioni e gli utili saranno, invece, una valida opportunità per la crescita reale della Città. A tal proposito desidero ringraziare il Sindaco Baccini, la giunta e i consiglieri comunali che hanno avuto il coraggio e la lungimiranza di fare questa scelta che consentirà a Fiumicino di cambiare il suo futuro in meglio, rendendo la città una vera e propria porta aperta al mondo” conclude l’Assessore Stefano Costa