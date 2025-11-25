Quarta pista. Califano: “Rocca fugge dai problemi reali”

“Fiumicino soffoca, la Regione guardi alle emergenze e non ai proclami”

La consigliera regionale del Pd Lazio Michela Califano, attacca la Giunta Rocca sul progetto della quarta pista dell’aeroporto “Leonardo da Vinci”. Un’opera che, secondo Califano, viene rilanciata “in nome del Giubileo 2033” senza però affrontare le criticità irrisolte del territorio: sostenibilità ambientale, viabilità al collasso e servizi ormai saturi.

“Non abbiamo ancora finito il Giubileo 2025 che già, in nome di quello successivo, si pensa a grandi opere senza affrontare e risolvere le criticità che vivono i territori in tema di sostenibilità e vivibilità. Fiumicino è strategica, e questo è chiaro per tutti, ma la crescita deve coniugarsi con sostenibilità, vivibilità e vera intermodalità, poiché la viabilità locale è già critica e manca un piano integrato credibile” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano.

“Mi domando – prosegue – se il governatore Rocca, in riferimento alle sue dichiarazioni sulla quarta pista di Fiumicino e il Giubileo del 2033, abbia letto le numerose pagine di prescrizioni sui progetti in corso che evidenziano l’insostenibilità degli stessi. E mi riferisco ad esempio al porto turistico-crocieristico di Isola Sacra. C’è insostenibilità sia ambientale e soprattutto viaria“.

“A questo punto limitare il dibattito alla sola enunciazione della convenienza di progetti da catapultare sui territori senza affrontare le criticità che le comunità già vivono e che hanno saturato servizi primari e secondari è un modo di affrontare le cose che non ci trova d’accordo – ribadisce Califano – Se parliamo di centralità del Leonardo da Vinci, ed è un tema che possiamo anche comprendere rispetto alle future sfide del settore rispetto ad un’area vasta intorno al nostro paese, apriamo anche una vera discussione sulla ormai non rinviabile necessità di fornire il Lazio dello scalo dedicato ai voli low cost che alleggerisca i cieli del nostro territorio e le teste dei residenti di Fiumicino, in particolare di Isola Sacra, e metta in sicurezza definitivamente Ciampino nel rispetto della sentenza del consiglio di Stato”.

“Mi piacerebbe che il governatore Rocca si facesse carico di un’opera strategica, ad esempio il ponte di Dragona, ormai indispensabile per l’area interessata. Vorrei che la politica si occupasse prima delle criticità dei territori che ormai soffocano il benessere dei cittadini ai quali da anni non si è data una soluzione. E solo poi dello sviluppo degli stessi” conclude Michela Califano