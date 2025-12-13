Parcheggio scuola G.B.Grassi Madonnella: situazione insostenibile

Speriamo che questa segnalazione possa dare voce a molti genitori e spingere chi di dovere a intervenire

Buongiorno, scrivo come genitore per segnalare una situazione che da tempo crea disagio e pericolo davanti alla scuola elementare G.B. Grassi, in zona Madonnella (Isola Sacra).

Lo spiazzo utilizzato come parcheggio davanti alla scuola risulta quotidianamente occupato da numerose auto riconducibili a un’azienda privata, che di fatto lo utilizza come parcheggio fisso. Questo rende impossibile ai genitori trovare un posto durante l’ingresso e l’uscita dei bambini.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: genitori costretti a fermarsi in doppia fila, traffico caotico e situazioni potenzialmente pericolose proprio in un’area frequentata da bambini piccoli.

Ci chiediamo come sia possibile che una zona destinata a una scuola venga utilizzata in questo modo, senza controlli e senza rispetto per le famiglie e la sicurezza dei minori. Speriamo che questa segnalazione possa dare voce a molti genitori e spingere chi di dovere a intervenire al più presto.

Lettera inviata da: Arturo N.

Invia la tua lettera a: info@fiumicino-online.it