Una statua per San Pietro: Fiumicino riscopre le sue origini tra fede e mare

Presentato in Aula Consiliare il prototipo del monumento artistico alto 4 metri che sorgerà nella rotatoria tra Via Foce Micina e via del Canale

Presentato questa mattina, nell’Aula Consiliare di Fiumicino, il prototipo della Statua artistica di San Pietro, alta 4 metri, che sarà corredata da una fontana e da arredo a verde, destinata ad essere collocata in una delle rotonde della Città, quella tra Via Foce Micina e via del Canale.

All’evento, patrocinato dal Comune, presenti, tra gli altri, il Sindaco Mario Baccini, Don Javier Francisco Perez Velazquez, Vicario Foraneo, Claudio Frattali, architetto, scultore e autore del progetto, ed il Comitato promotore guidato da Carlo Michieletto.

“L’iniziativa di oggi è un momento d’incontro con la cittadinanza per condividere un progetto artistico e simbolico – ha affermato Baccini – Fiumicino, storicamente legata al mare e alle attività di pesca, riconosce in San Pietro, pescatore prima della sua chiamata, una figura simbolica e rappresentativa dell’identità locale e che ci richiama alle radici culturali e storiche del territorio”.

“Un progetto, quello dell’insediamento della Statua, che nasce sin dal 2008 su iniziativa di un Comitati di cittadini ed imprenditori del territorio – ha spiegato Michieletto – legata all’ipotesi che San Pietro sia sbarcato dopo il 60 d.C. a Roma, via Fiumicino, quando l’Imperatore Claudio stava terminando qui la realizzazione del porto imperiale. Dopo una complessa lunga ricerca sulla location in cui porre il Monumento, è stata individuata l’area in cui sarà collocata, che attende i pareri normativi finali”.

“La statua, alta circa 4 metri, sarà sostenuta da una struttura interna in acciaio e rivestita in PET-G, materiale termoplastico resistente agli agenti atmosferici. Il basamento e la fontana, di forma esagonale e realizzati in conglomerato cementizio, saranno dotati di tutti i sistemi necessari al corretto funzionamento idrico e impiantistico – ha spiegato Frattali – Il progetto prevede inoltre la valorizzazione dell’area verde circostante, il mantenimento di un percorso pedonale e il pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza, impiantistica e codice della strada”.

Durante la presentazione, Michieletto, presidente del Comitato promotore, ha ripercorso il lungo iter che il progetto ha dovuto affrontare negli anni prima di giungere all’attuale fase, sottolineando come l’opera abbia trovato pieno accoglimento e sostegno nell’Amministrazione guidata dal Sindaco Baccini, che ha consentito di arrivare oggi a una proposta concreta e condivisa.

L’evento è stato moderato dal Consigliere comunale Alessandro De Vincentis, coordinatore dell’iniziativa, il quale ha confermato come l’area individuata rappresenti al momento la soluzione più idonea, precisando tuttavia che sono in corso gli ultimi accertamenti tecnici necessari per ottenere il parere definitivo.