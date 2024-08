Porto crocieristico Isola Sacra, dal PD interrogazione parlamentare

Califano: “Una cattedrale nel deserto senza alcuna infrastruttura viaria a supporto che creerà solo disagi”

“Quale sia la volontà del Governo in merito al porto crocieristico di Isola Sacra. Se lo intenda conforme alla legge 84 del 1994 e se verrà comunque inserito tra le opere prioritarie del Giubileo consci del fatto che non sarà mai terminato per l’evento e dunque inefficace per l’obiettivo per il quale è stato progettato“.

“Sono le domande che l’Onorevole Barbagallo, che ringrazio, ha posto al Governo su nostro impulso – dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano – La nostra posizione rispetto all’opera è chiara: così com’è rischia di essere inutile e dannosa per il territorio”.

“Una cattedrale nel deserto – rimarca – senza alcuna infrastruttura viaria a supporto che creerà solo disagi, inquinamento e nessuna prospettiva di crescita economica e occupazionale per Fiumicino. Un progetto, va ricordato, sul quale numerosi ministeri hanno posto vincoli e prescrizioni alle quali a oggi non è stata data alcuna congrua risposta. Un regalo a uso e consumo di uno dei colossi privati della navigazione e nulla più”.

“Eravamo contrari prima, continuiamo a esserlo denunciando i danni ambientali che porterà la realizzazione di un porto di tali proporzioni” conclude la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano