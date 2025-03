Porto crocieristico. Cini: “Sarebbe opportuna la convocazione di un consiglio comunale straordinario”

“E’ giusto che i Cittadini e le Associazioni si mobilitano, come in questi giorni e nei prossimi, per manifestare contro o a favore della realizzazione del Porto Crocieristico ma, visto che siamo ormai in dirittura d’arrivo della procedura, sarebbe importante ed opportuna la Convocazione di un Consiglio Straordinario sull’argomento che potrebbe essere anche richiesto, in base al Regolamento, da almeno sei Consiglieri” lo dichiara Roberto Cini, Dirigente locale del PD, ex Assessore all’Ambiente.

“Tutti i Cittadini hanno il diritto di essere messi a conoscenza dello stato delle procedure in maniera ufficiale ed esaustiva – sottolinea – e il Consiglio rappresenta il luogo e lo strumento più appropriato, magari convocato in una struttura capace di consentire la più ampia partecipazione di cittadini”.

“Inoltre sarebbe altresì necessario che l’Amministrazione, nel frattempo – aggiunge Cini – provveda, visto che comunque la concessione per un Porto Turistico è in vigore, a predisporre e a far sottoscrivere una Convenzione preliminare che preveda il versamento di una parte delle risorse per le opere pubbliche a carico della Concessionaria, propedeutiche ad un primo adeguamento della viabilità e ad una riqualificazione della zona interessata che dovrà, in ogni caso, essere fatta. Per esempio la realizzazione di un marciapiede e l’illuminazione dell’ultimo tratto di via del Faro, l’abbattimento della struttura dell’ex ristorante Vecchia Scogliera, la sistemazione viaria del Passo della Sentinella di Via Costalunga e Via Monte Cadria, o quanto altro si ritenga necessario per un primo intervento”.

“Questo anche perché, nel frattempo, la Waterfront sta predisponendo, come noto, un’area di cantiere e, sembra, si appresterebbe ad iniziare un primo dragaggio e forse la realizzazione di un attracco per le navette del mare” conclude Roberto Cini