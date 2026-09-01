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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 1 Settembre 2026

Polizia Locale, il Pd chiede una nuova sede più adeguata

Di Genesio Pagliuca: “L’area di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa è già congestionata. Serve una localizzazione più adatta nell’interesse degli agenti e dei residenti”

 

di Dario Nottola

 

 

Il Pd di Fiumicino lancia un forte appello e richiamo all’amministrazione comunale affinché sia ripensata la localizzazione della sede della Polizia Locale che, peraltro, da tempo, vive grosse sofferenze per l’insufficienza di organico, in un territorio di oltre 220 km quadrati e con 14 località.

 

“Nell’ultimo Consiglio comunale la maggioranza di Baccini ha bocciato la nostra proposta di valutare una diversa localizzazione per una nuova sede della Polizia Locale – afferma il capogruppo Ezio Di Genesio Pagliuca – Come chiedono anche i cittadini che vivono vicino alle sedi comunali e a Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, riteniamo necessario ripensare questa scelta: parliamo di un’area già oggi densamente frequentata e congestionata”.

 

“Una nuova sede è necessaria, ma va individuato un luogo più adatto, nell’interesse della Polizia Locale e dei residenti”, conclude Ezio Di Genesio Pagliuca

 

 

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Di Genesio Pagliuca Polizia Locale
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