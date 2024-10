Politica: Valerio Addentato nominato Commissario territoriale, nel partito “Noi Moderati”, per il comune di Fiumicino

“Inizia questa nuova avventura per costruire un gruppo politico vicino alle esigenze della città”

“Ringrazio l’On. Marco Di Stefano, il commissario provinciale Paolo Toppi e tutti gli amici che ho avuto modo di conoscere, per l’opportunità di far parte della squadra e per la fiducia accordatami – dichiara Valerio Addentato, neo commissario di Noi Moderati di Fiumicino – Inizia questa nuova avventura con il partito di Noi Moderati per costruire insieme a loro un gruppo politico vicino alle esigenze della città e che riesca ad interpretare i problemi e le esigenze del territorio in un’azione politica nuova e propositiva”.

“Grande soddisfazione per l’ingresso di Valerio Addentato nel partito Noi Moderati a cui ho affidato l’incarico di Commissario territoriale per il comune di Fiumicino in attesa del prossimo congresso che eleggerà il segretario – dichiara Paolo Toppi, commissario provincia di Roma Noi Moderati – Un altro tassello importante per il gruppo politico della provincia di Roma che sta crescendo sempre di più. Sono certo che farà un ottimo lavoro”.

“Continua l’adesione al nostro partito nella provincia, in vista del congresso provinciale, a dimostrazione della forza del nostro progetto popolare e liberale, all’interno del centrodestra, e dell’importanza della nostra presenza quotidiana sui territori” conclude il commissario regionale On. Marco Di Stefano