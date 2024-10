Piazzale Unione Europea, Coronas: “La nostra città conferma il suo impegno nei confronti dei valori europei”

“La posizione di Fiumicino come porta d’Italia e d’Europa rafforzata da questa nuova denominazione”

Dopo la celebrazione per l’intitolazione del Piazzale dell’Unione Europea a Fiumicino, in concomitanza con l’anniversario del Premio Nobel per la Pace assegnato all’UE nel 2012, il capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, Alessio Coronas, ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento, come momento di riflessione sui fondamenti democratici e sui principi di solidarietà che sostengono l’Europa.

“In questo significativo anniversario, la nostra città conferma il suo impegno nei confronti dei valori europei, riconoscendo l’Unione Europea non solo come un ente politico, ma come un ideale vivente di fraternità e cooperazione tra le nazioni. L’evento di sabato scorso ha visto una larga partecipazione di autorità civili, militari e religiose, testimoniando la forte connessione tra Fiumicino, la sua comunità e l’ideale europeo” ha dichiarato Coronas.

“L’intitolazione di questo piazzale – ha aggiunto Coronas – non è solo un tributo formale, ma un promemoria quotidiano dell’importanza della nostra integrazione europea e del ruolo cruciale che l’Europa gioca nel promuovere la democrazia e il rispetto dei diritti umani”.

“La posizione di Fiumicino come porta d’Italia e d’Europa viene ulteriormente rafforzata da questa nuova denominazione che sottolinea la vocazione internazionale della città e la sua capacità di essere punto di incontro di culture e popoli. Questo spazio, ora dedicato all’Unione Europea, è un simbolo tangibile del nostro legame con i valori europei, che intendiamo onorare e portare avanti” conclude Alessio Coronas