Parchi pubblici, Fratelli d’Italia Fiumicino: “Investiamo sul futuro dei nostri bambini”

“Dalle segnalazioni dei cittadini agli interventi sul territorio: il nostro lavoro produce risultati concreti”

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia del Comune di Fiumicino esprime soddisfazione per l’avvio dei lavori di manutenzione e riqualificazione dei parchi gioco presenti sul territorio comunale.

“Come gruppo consiliare abbiamo ritenuto prioritario porre l’attenzione sulle condizioni dei parchi pubblici del nostro Comune. In seguito a numerosi sopralluoghi, anche su segnalazione di famiglie, genitori e comitati di quartiere, abbiamo riscontrato situazioni di degrado e la presenza di giochi usurati o in cattive condizioni, oltre che aree gioco insufficientemente attrezzate” dichiara il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Fiumicino.

“Per noi — proseguono — il diritto al gioco è fondamentale: i bambini devono poter crescere in ambienti sicuri e stimolanti, che favoriscano la socialità e l’espressione delle loro capacità. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto di destinare risorse specifiche del bilancio comunale a interventi di ripristino e potenziamento dei parchi“.

Gli interventi programmati riguarderanno in particolare: Parco del Cetorelli; Parco Matiddi; Parco di Fregene; Parco di Passoscuro. Un intervento di riqualificazione completa è invece previsto per il Parco di Parco Leonardo, dove la situazione è risultata particolarmente critica.

“Siamo orgogliosi — concludono i rappresentanti Fratelli d’Italia Fiumicino — che la nostra richiesta sia stata accolta e che i lavori siano già stati affidati. A breve i cittadini potranno vedere i primi risultati concreti di questo impegno, segno di una politica che ascolta i bisogni reali delle famiglie e investe sul futuro dei nostri bambini”.