Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 11 Novembre 2025

Parchi pubblici, Fratelli d’Italia Fiumicino: “Investiamo sul futuro dei nostri bambini”

“Dalle segnalazioni dei cittadini agli interventi sul territorio: il nostro lavoro produce risultati concreti”

 

Il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia del Comune di Fiumicino esprime soddisfazione per l’avvio dei lavori di manutenzione e riqualificazione dei parchi gioco presenti sul territorio comunale.

 

“Come gruppo consiliare abbiamo ritenuto prioritario porre l’attenzione sulle condizioni dei parchi pubblici del nostro Comune. In seguito a numerosi sopralluoghi, anche su segnalazione di famiglie, genitori e comitati di quartiere, abbiamo riscontrato situazioni di degrado e la presenza di giochi usurati o in cattive condizioni, oltre che aree gioco insufficientemente attrezzate” dichiara il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Fiumicino.

 

“Per noi — proseguono — il diritto al gioco è fondamentale: i bambini devono poter crescere in ambienti sicuri e stimolanti, che favoriscano la socialità e l’espressione delle loro capacità. Per questo abbiamo chiesto e ottenuto di destinare risorse specifiche del bilancio comunale a interventi di ripristino e potenziamento dei parchi“.

 

Gli interventi programmati riguarderanno in particolare: Parco del Cetorelli; Parco Matiddi; Parco di Fregene; Parco di Passoscuro. Un intervento di riqualificazione completa è invece previsto per il Parco di Parco Leonardo, dove la situazione è risultata particolarmente critica.

 

“Siamo orgogliosi — concludono i rappresentanti Fratelli d’Italia Fiumicino — che la nostra richiesta sia stata accolta e che i lavori siano già stati affidati. A breve i cittadini potranno vedere i primi risultati concreti di questo impegno, segno di una politica che ascolta i bisogni reali delle famiglie e investe sul futuro dei nostri bambini”.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Di Mitri Fratelli d'Italia parco pobblico
Articoli correlati
Lettere

La Darsena di Fiumicino di nuovo piena di rifiuti – urgente un intervento di pulizia

martedì, 11 Novembre 2025
Attualità

Pagamenti più semplici a Fiumicino: alla Fiumicino Tributi arriva lo SmartPOS PagoPA

martedì, 11 Novembre 2025
Politica

Consiglio comunale, l’opposizione attacca la Giunta: “Stop incomprensibile al progetto dell’Hospice di Maccarese”

martedì, 11 Novembre 2025
Politica

Tre anni di Governo Meloni, tre anni di risultati: l’iniziativa di Fratelli d’Italia a Fiumicino

martedì, 11 Novembre 2025
Cronaca

Trasporto scolastico: dall’11 novembre riapertura dei termini di iscrizione al servizio

martedì, 11 Novembre 2025
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
Web Agency Roma, dal 2001 realizziamo siti web e diamo visibilità alle aziende con la SEO
La tua Pubblicità su Fiumicino Online
centro studi GoPrinz
Centro Studi GoPrinz
Parco da Vinci
Parco da Vinci
Parco da Vinci
Parco da Vinci