Oggi migliaia di agricoltori Coldiretti in protesta davanti la Regione Lazio

Califano: “E’ il simbolo del fallimento dell’Amministrazione Rocca”

“La protesta di Coldiretti oggi, sotto la sede della Regione Lazio, è l’ennesimo fallimento di un’amministrazione che continua a scontentare tutti, ma davvero tutti. Nessuno escluso” lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

“Su questo, nostro malgrado, sono estremamente coerenti – rimarca – Il lassismo su tematiche sensibili e delicate come quelle elencate da Coldiretti è purtroppo la cartina di tornasole di questo primo anno e mezzo a guida centrodestra. Una maggioranza che ha preso in ostaggio un territorio e lo sta portando allo sfacelo a causa di guerre intestine e giochi di potere che nulla hanno a che fare con il mandato elettorale”.

“Siamo sempre più convinti che questa amministrazione non sia in grado di governare. O si danno una mossa o rassegnino le dimissioni. Le categorie produttive del Lazio attendono risposte. Non possiamo più attendere i loro comodi” conclude Michela Califano