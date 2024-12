Nuovo sportello Inps a Fiumicino, Coronas: “Un passo avanti per un territorio in continua crescita”

“Un segnale che punta a soddisfare le esigenze dei cittadini”

“L’apertura di uno sportello Inps a Fiumicino è una novità importante per il territorio e per i cittadini. Un segnale che punta a soddisfare le esigenze dei cittadini, rendendo i servizi a loro più vicini, soprattutto per le persone più fragili” lo dichiara Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia Fiumicino.

“Questo perché è fondamentale – sottolinea – che la Pubblica Amministrazione non sia vista come qualcosa di negativo, ma come uno strumento che supporta i cittadini nel corso della loro vita”.

“Dopo il taglio del nastro abbiamo tenuto una riunione nell’ufficio del Sindaco, insieme al ministro Zangrillo e all’onorevole Battilocchio. Al centro i temi che riguardano le linee generali per il Giubileo e il fatto che Fiumicino ogni anno cresce demograficamente sempre di più. Centrali, in questo senso, devono essere la realizzazione di una Caserma dei Pompieri, una Tenenza dei Carabinieri, un ospedale e tutti quei servizi di cui una grande città come la nostra, non ne può fare a meno” conclude Alessio Coronas