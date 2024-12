Nuovo Punto INPS, Califano: “Fiumicino merita molto in termini di servizi”

“Auspichiamo che possa funzionare attivamente”

“Questa mattina ho partecipato all’inaugurazione dello Sportello Inps di Fiumicino. Un progetto di lunga data. Un seme innestato che negli anni ha finalmente dato i suoi frutti” ha dichiarato la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Un’opportunità importante per un territorio di frontiera che auspichiamo possa svolgere il ruolo che si è prefisso. Fiumicino merita molto in termini di servizi. Ogni miglioria non può che essere accolta positivamente” conclude Michela Califano