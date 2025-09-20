Nuovo polo natatorio a Granaretto: il PD rivendica il progetto e plaude alla continuità

Zorzi, Di Genesio Pagliuca, Antonelli e Calicchio: “Un’infrastruttura moderna e inclusiva, resa possibile dal PNRR, che rafforzerà lo sport e la coesione sociale a Fiumicino”

“Accogliamo con soddisfazione lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo polo natatorio di Granaretto, un’infrastruttura importante che arricchirà l’offerta sportiva e sociale del nostro territorio. È positivo che la nuova amministrazione continui a portare avanti ciò che ha trovato già avviato: è segno di continuità nell’interesse esclusivo della comunità” lo dichiarano gli esponenti del gruppo consiliare PD di Fiumicino, Fabio Zorzi, Ezio Di Genesio Pagliuca, Erica Antonelli e Paolo Calicchio .

“Come consiglieri e assessori della precedente giunta – proseguono – siamo orgogliosi di aver ideato, progettato e reperito i fondi necessari tramite il PNRR, rendendo possibile la realizzazione di questa struttura sportiva moderna e accessibile, che rappresenta una grande opportunità soprattutto per la zona nord del Comune. A maggio 2023 siamo stati noi a posare la prima pietra e ad inaugurare il cantiere (vedi foto), dando così avvio concreto a quest’opera attesa da anni”.

“Lo sport è un bene comune, e questo polo natatorio diventerà un punto di riferimento per famiglie, giovani e associazioni, contribuendo a rafforzare la coesione sociale e la qualità della vita della nostra città” concludono Fabio Zorzi, Ezio Di Genesio Pagliuca, Erica Antonelli e Paolo Calicchio