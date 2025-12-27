Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - sabato, 27 Dicembre 2025

Maltempo e disagi, l’Assessore Giovanna Onorati replica al Pd

“Interventi attivati il 24 e 25 dicembre, ma con eventi meteo eccezionali non sempre è possibile risolvere tutto subito”

 

 

Dopo le critiche arrivate dall’opposizione sulle condizioni delle strade e sulla gestione dell’emergenza maltempo, arriva la replica dell’amministrazione comunale. A rispondere è l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Giovanna Onorati, che rivendica gli interventi effettuati durante le festività natalizie.

 

 

“Le abbondanti precipitazioni hanno causato danni rilevanti alla rete stradale. Gli Uffici dei Lavori Pubblici sono intervenuti tempestivamente, operando sia nella giornata del 24 sia in quella del 25 dicembre, in coordinamento con i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, ACEA e ANAS” lo dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovana Onorati.

 

“Tuttavia – ribadisce – di fronte a fenomeni meteorologici di eccezionale intensità, non sempre è possibile garantire interventi risolutivi nell’immediato”.

 

L’Amministrazione è comunque già pronta, condizioni meteo permettendo, ad avviare ulteriori interventi di ripristino e messa in sicurezza delle strade, confidando anche nella collaborazione degli automobilisti nel moderare la velocità e adottare comportamenti di guida prudenti” conclude Giovanna Onorati

 

 

Scritto da Fiumicino Online
