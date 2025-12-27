Maltempo e disagi, il Pd chiede interventi al Comune

“Serve subito un tavolo permanente per la sicurezza del territorio”

“Il Natale 2025 resterà per Fiumicino e per tutte le sue località come uno dei più difficili degli ultimi anni. Le piogge hanno provocato strade devastate e allagamenti, buche profonde, alberi caduti e interruzioni della viabilità. A preoccupare non sono solo gli eventi meteorologici, ma l’assenza di risposte tempestive da parte dell’amministrazione comunale” lo dichiarano gli esponenti del Gruppo consiliare del Partito Democratico di Fiumicino.

“Non risultano attivati – aggiungono – interventi immediati per la messa in sicurezza delle strade, la manutenzione delle alberature e la chiusura delle buche, nonostante le criticità fossero ampiamente prevedibili dopo giorni di pioggia”.

“La situazione è stata particolarmente difficile – sottolineano – a Focene, dove il canale che dovrebbe far defluire l’acqua verso il mare si è di nuovo bloccato, facendo tracimare l’acqua nelle strade e causando allagamenti diffusi che hanno reso impossibile il transito in diverse vie. A Palidoro, in particolare in via San Carlo, la presenza di profonde buche ha provocato la rottura di pneumatici e danni a decine e decine di autovetture, lasciando molti cittadini in panne lungo la strada. Le conseguenze sono state pesantissime. Le strade sono devastate e moltissime auto sono state danneggiate. A Fiumicino, alcuni negozi si sono allagati a causa della mancata manutenzione dei tombini e dei sistemi di scolo, con disagi importanti per commercianti e cittadini. Lo stesso vale per Maccarese, Aranova e Fregene, e più in generale per tutta la zona nord del Comune, dove le strade risultano gravemente compromesse”.

“Duole constatare come molti esponenti dell’attuale amministrazione, quando erano all’opposizione, denunciavano ogni minimo disservizio promettendo soluzioni rapide – rimarcano – Oggi la situazione appare capovolta e, sotto la loro gestione, il quadro è evidentemente peggiorato. Questi problemi si manifestano ogni anno in forma sempre più grave e confermano una seria carenza di programmazione e prevenzione”.

“Per questo chiediamo all’amministrazione comunale l’istituzione immediata di un tavolo permanente, che affronti in maniera continuativa e, quando necessario, anche in forma emergenziale ma decisiva, le principali criticità del territorio, a partire da manutenzione stradale, sistema di drenaggio delle acque e gestione delle alberature. Chiediamo interventi immediati e un piano serio di manutenzione e gestione del territorio, perché Fiumicino merita sicurezza e rispetto, non improvvisazione” concludono gli esponenti del Gruppo consiliare del Pd