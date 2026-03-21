Maccarese, assemblea pubblica sulle concessioni demaniali abitative

Incontro al Centro Anziani di via del Buttero: cittadini, associazioni e istituzioni a confronto su proroghe e nuove opportunità

A Maccarese si apre un importante momento di confronto pubblico su un tema particolarmente sentito da molti cittadini. Oggi alle ore 17.00, presso il Centro Anziani di via del Buttero 3, si terrà un’assemblea aperta dedicata alle concessioni demaniali ad uso abitativo, con l’obiettivo di favorire una soluzione che, secondo gli organizzatori, appare oggi più vicina.

“È richiesta la partecipazione di tutta la cittadinanza, ed in particolare di quella parte direttamente interessata al tema. Anche la politica e la dirigenza del Comune di Fiumicino sono chiamate a prendere parte a questa importante assemblea”, è l’invito rivolto da Piero Strocchi, presidente dell’associazione Autonomia da Fiumicino.

Da tempo, infatti, quattro associazioni del territorio, tra cui Autonomia da Fiumicino, si sono attivate per la tutela dei diritti dei titolari delle concessioni demaniali ad uso abitativo.

“I confronti e gli incontri avviati con il Comune e con i dirigenti incaricati stanno producendo effetti positivi – spiega Strocchi – sia per la tutela di coloro che hanno diritto alla proroga fino al 2033, sia per quanti potranno beneficiare di agevolazioni nell’ambito del rilascio delle nuove concessioni”.

Un percorso che ha già portato risultati concreti, ma che richiede ulteriori passi per garantire equità.

“Il risultato è già favorevole, ma è necessario assicurare una piena parità di trattamento a chi ne ha diritto. Per questo continueremo il nostro lavoro di informazione, confronto e stimolo nei confronti del Comune di Fiumicino, con l’obiettivo di rendere omogenee situazioni che oggi possono apparire differenti” conclude il presidente dell’associazione