Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 15 Ottobre 2025

L’Amministrazione Comunale di Fiumicino si mobilita per difendere i lavoratori Alitalia

Convocato un Consiglio straordinario per sospendere l’invio delle lettere di licenziamento

 

 

A seguito della notizia relativa all’invio imminente delle lettere di licenziamento ai lavoratori attualmente in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) da parte di Alitalia Sai in amministrazione straordinaria, l’Amministrazione Comunale di Fiumicino ha deciso di convocare un Consiglio Comunale straordinario, che si terrà nei prossimi giorni, per affrontare questa delicata vicenda che coinvolge centinaia di lavoratori del nostro territorio.

 

 

L’obiettivo del Consiglio sarà quello di discutere e approvare un documento condiviso che rappresenti una linea di indirizzo chiara da parte delle istituzioni locali, a difesa dei diritti di lavoratori che da anni attendono una prospettiva di reintegro nel settore del trasporto aereo.

 

 

“Il Consiglio Comunale straordinario sarà l’occasione per ribadire, insieme a tutte le forze politiche, il nostro pieno sostegno ai lavoratori. Chiederemo alle istituzioni centrali di avviare un dialogo serio e costruttivo, dando mandato al Sindaco di convocare un tavolo di confronto con i vertici regionali e nazionali, affinché si possa intervenire con urgenza per sospendere l’invio delle lettere di licenziamento” lo dichiara il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini

 

 

